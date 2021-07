【尚氣】楊紫瓊罕有談角色設定　言論引粉絲猜想或再有新角色加盟

由劉思慕(Simu Liu)、Awkwafina、梁朝偉、楊紫瓊、陳法拉及張夢兒等主演的《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),將在今年9月上映。雖然Marvel Studios官方曾公開兩條預告,但部份角色的背景至今仍是謎。早前在戲中飾演尚氣老師Jiang Nan的楊紫瓊接受外媒訪問,罕有開腔談及她的角色。



梁朝偉在戲中飾演「文武」,而他是尚氣的父親。(《尚氣與十環幫傳奇》劇照)

楊紫瓊接受外媒《Collider》訪問,順道宣傳她與Karen Gillan、Lena Headey及Carla Gugino主演的新作《Gunpowder Milkshake》。當然外媒都不放過機會,詢問楊紫瓊在《尚氣與十環幫傳奇》的角色,而她也趁此機會,透露了角色的有趣背景,再次引起粉絲的狂想。

楊紫瓊早前接受外媒訪問,宣傳她的新戲《Gunpowder Milkshake》。(《Gunpowder Milkshake》劇照)

楊紫瓊說:「我們很高興有了我們首個亞洲超級英雄。不僅是超級英雄,還有他身邊的超級英雄,而我是一座神話城市的守護者。這些年輕人來到,他們必須學習如何保護歷史。不僅要保護這世界,還要保護我們世界免被邪魔侵害。所以這包含魔法,也包含現實,發生了很多事,而且非常有趣。」

楊紫瓊在戲中飾演尚氣老師「Jiang Nan」。(《尚氣與十環幫傳奇》劇照)

就是「神話城市」引起粉絲無限想像,皆因粉絲認為楊紫瓊口中所說的是Marvel漫畫中的崑崙山(K'un-Lun),而這個神秘地方就是由鐵拳俠(Iron Fist)守護。雖然一般相信曾在Netflix劇集《鐵拳俠》飾演同名主角的Terence Jones不會登場,但隨著上映期愈來愈接近,相信粉絲很快就會知道楊紫瓊需要在戲中保護的是甚麼神話城市。