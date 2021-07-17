【尚氣】楊紫瓊罕有談角色設定　言論引粉絲猜想或再有新角色加盟

由劉思慕（Simu Liu）、Awkwafina、梁朝偉、楊紫瓊、陳法拉及張夢兒等主演的《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），將在今年9月上映。雖然Marvel Studios官方曾公開兩條預告，但部份角色的背景至今仍是謎。早前在戲中飾演尚氣老師Jiang Nan的楊紫瓊接受外媒訪問，罕有開腔談及她的角色。



梁朝偉在戲中飾演「文武」，而他是尚氣的父親。（《尚氣與十環幫傳奇》劇照）

楊紫瓊接受外媒《Collider》訪問，順道宣傳她與Karen Gillan、Lena Headey及Carla Gugino主演的新作《Gunpowder Milkshake》。當然外媒都不放過機會，詢問楊紫瓊在《尚氣與十環幫傳奇》的角色，而她也趁此機會，透露了角色的有趣背景，再次引起粉絲的狂想。

楊紫瓊早前接受外媒訪問，宣傳她的新戲《Gunpowder Milkshake》。（《Gunpowder Milkshake》劇照）

楊紫瓊說：「我們很高興有了我們首個亞洲超級英雄。不僅是超級英雄，還有他身邊的超級英雄，而我是一座神話城市的守護者。這些年輕人來到，他們必須學習如何保護歷史。不僅要保護這世界，還要保護我們世界免被邪魔侵害。所以這包含魔法，也包含現實，發生了很多事，而且非常有趣。」

楊紫瓊在戲中飾演尚氣老師「Jiang Nan」。（《尚氣與十環幫傳奇》劇照）

就是「神話城市」引起粉絲無限想像，皆因粉絲認為楊紫瓊口中所說的是Marvel漫畫中的崑崙山（K'un-Lun），而這個神秘地方就是由鐵拳俠（Iron Fist）守護。雖然一般相信曾在Netflix劇集《鐵拳俠》飾演同名主角的Terence Jones不會登場，但隨著上映期愈來愈接近，相信粉絲很快就會知道楊紫瓊需要在戲中保護的是甚麼神話城市。