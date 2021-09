尚氣｜梁朝偉武器「十環」每個環各藏超能力？4個你不知道的設定

Marvel電影宇宙第25部電影作品《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)終於登場!而為了避免辱華跟歧視之嫌,這部可說是「跟原著差距最大」、「設定修改最多」的一部作品Marvel電影!而在我們介紹完《尚氣與十環幫傳奇》中人物設定電影與原著的不同後,就要再來細細聊聊在「世界觀設定」的部分!



「十環」的設定有什麼不同?

在《尚氣與十環幫傳奇》中,由梁朝偉飾演的「文武」有著神秘背景,他被設定是1,000年以前的人(換算實際朝代大約是北宋前期接近中期的宋真宗時期的人),因為意外獲得了神秘的「十環」,而用「十環」的神力殺遍四方,成為了一方的領袖(略影射當時的契丹);他也因為十環的神力,使得他得以長生不死,而隨著時代的更迭,他雖然從一方帝國霸主轉為秘密幫派「十環幫」首領,但對於全世界仍有著一定的影響力!

在電影最後的片尾片段中,「變形俠醫」告訴尚氣十環不是地球的科技產物,而是更高等的武器,而「Marvel隊長」則說她也從未見過任何外星武器是長那樣的。但在原著中,十環是滿大人偶然之下在一艘墜毀的外星飛船殘骸中發現的,他還在飛船內學習了大量的超時代科學和魔法知識,並用十環打造了自己的軍隊「十環幫」!

真的有「大羅」這個地方?

在電影中,「大羅」這個地方被設定為存在於其他維度的國度,根據楊紫瓊所飾演的尚氣的阿姨映南的解釋,大羅曾經有高度發展的科技,十分繁榮(概念上有點類似「中國風的瓦甘達」),但因為遭受來自異次元的「靈魂吸食者」攻擊,雖然後來得到神龍的相助,而將「靈魂吸食者」困在山洞中,並用龍鱗打造的大門封印住,但科技進步的大羅卻也不復存在,變成了一個較原始的聚落;而之後大羅的人民世世代代最主要的任務就是守護「靈魂吸食者」的封印處,不讓牠們出來作惡!

而在《尚氣與十環幫傳奇》裡,「大羅」同時還居住了許許多多中國神話中真實存在的神獸,例如帝江、鳳凰、九尾狐、麒麟、狻猊……等。不僅如此,在道教的典籍中,還真的有記載「大羅」(或稱「大羅天」)這樣的一個仙境,在《元始經》中記載:「大羅之境,無復眞宰,惟大梵之炁,包羅諸天。頌曰:三界之上,渺渺大羅,上無色根,雲層峨峨。」宋代《雲笈七籤》則提到:「玉京山冠於八方,上有大羅天,其山自然生七寶之樹,一株乃彌覆一天,八樹彌覆八方,故稱大羅天也。」

電影出現的中國神獸?

既然提到在《尚氣與十環幫傳奇》裡的「大羅」仙境有許多中國神話中真實存在的神獸,那我們就來簡單認識一下牠們!(點圖放大瀏覽👇👇👇)

帝江:在電影中有一隻名叫「莫里斯」(Morris)的帝江,是文武結識映麗後一起帶回人類世界的。根據《山海經》記載:「又西三百五十里曰天山,多金玉,有青雄黃,英水出焉,而西南流注於湯谷。有神焉,其狀如黃囊,赤如丹火,六足四翼,渾敦無面目,是識歌舞,實惟帝江也。」牠們是有著六隻腳四個翅膀、沒有面目的神獸、而且會表演歌舞,普遍被認為是山神、以及原始先民的歌舞之神。

鳳凰:電影中眾人初入大羅時,在天上看到一群鳥飛過,眾人驚奇「這裡的鳥著火是正常的嗎?」鳳凰是中國古代傳說中的百鳥之王,雖然中國鳳凰到後期的形象設定「五彩」的顏色,但最原始的鳳凰設定確實是紅色的火鳥(中國古代神鳥設定,鳳凰為赤色、鸞鳥為青色、鵷雛為黃色、鴻鵠為白色、鸑鷟為紫色)在春秋戰國時期鳳凰是楚國的象徵,楚國的崇尚顏色也是紅色。

九尾狐:當主角一群人開車緩緩駛入大羅內部的時候,路上看到了許多九位白狐,但在真實的神話中,九尾狐的棲息地其實是「青丘」而非大羅,《山海經》記載「青丘之山,有獸焉,其狀如狐而九尾。」其實九尾狐並非一開始就是九尾,而是狐狸有了靈氣之後,靈氣匯聚會將自己的尾巴一分為二,分至九尾是極限,所以九尾狐是所有的神狐中靈氣最強的存在。

麒麟:主角眾人在大羅駛車到一半曾被一隻麒麟擋住去路,他們疑惑的問「那是馬嗎?」在《禮記》中,麒麟與鳳、龜、龍並稱「四靈」,而牠的外觀被形容為「首似龍,形比鹿,足如馬,尾若牛尾」麒麟身上雖有可攻擊敵人的武器,但不傷人畜,不踐踏昆蟲花草,故稱為仁獸。

狻猊:眾人抵達大羅內部,被一眾大羅人擋住,旁邊就有一隻狻猊。其實中國並不產獅子,所以在許多建築外我們常說的「石獅子」其實並不是獅子,而是稱之為「狻猊」的神獸,戰國時期的《穆天子傳》說狻猊是一種腳力超凡的走獸,《爾雅》則則說牠是「像老虎」的神獸,並且會以虎、豹作為食物!所以狻猊的原型就是很多毛的大老虎,只是後來西域使者進貢獅子之後,發現獅子的外觀更像古籍中記載的狻猊,所以才說狻猊是獅子了。

龍:神龍在《尚氣與十環幫傳奇》中扮演很重要的角色,然而在電影周邊玩具跟預告出現龍的時候,大家都以為那是Marvel漫畫中的角色「非凡龍 Fin Fang Foom」,但實際上並不是如此!在漫畫中「非凡龍」是龍型的外星生物,在地球的中國墜落後,被滿大人捕獲來作為毀滅世界的工具。但電影中出現的神龍就真的是神話中象徵祥瑞的神龍,並且牠的鱗片可以用來作為堅韌的武器,同時也只有用龍鱗做的武器可以抵禦「靈魂吸食者」!

「靈魂吸食者」漫畫有所本嗎?

看完電影大家知道其實梁朝偉所飾演的「滿大人」徐文武並不是真正的反派,終極BOSS其實是來自異次元的「靈魂吸食者」,但在原著中真的有這個人物嗎?答案是肯定的!(點圖放大瀏覽👇👇👇)

靈魂吸食者最早在1974年11月連載的漫畫中初登場,最一開始是「雷神」的敵人之一,而從1978年8月後的漫畫開始,他也是「奇異博士」故事中常見的反派。跟《尚氣與十環幫傳奇》設定的很像,是來自另外一個維度的宇宙,但該宇宙已經毀滅,靈魂吸食者是自己原本宇宙的倖存者,所以才到了我們的宇宙中,並且早在兩萬年前就已經來了。

相關圖輯:尚氣|角色原型竟是李小龍?一文看清尚氣電影版與漫畫4大異同(點圖放大瀏覽👇👇👇)

在漫畫中他不僅吸食靈魂,他更愛吸食恐懼者靈魂,其中設定在亞特蘭提斯沉沒之時,他便因此飽餐了一頓,而他吸食靈魂越多,自身就會越強大,全盛時期他可以癱瘓整顆星球。不過在《尚氣與十環幫傳奇》中把他的外觀改設計為像飛龍跟大蝙蝠一類的怪獸,但事實他上原著的形象比較類似「克蘇魯神話」中的克蘇魯神(有著章魚頭的巨人。)

同場加映:尚氣|演Marvel反派「文武」獲讚 盤點梁朝偉10個最靚仔角色(點圖放大瀏覽👇👇👇)

【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載,原標題:【重雷】【GQ科普】真的有「大羅」這個地方?關於漫威《尚氣與十環傳奇》4 個世界觀設定科普】