尚氣｜梁朝偉武器「十環」每個環各藏超能力？4個你不知道的設定

Marvel電影宇宙第25部電影作品《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）終於登場！而為了避免辱華跟歧視之嫌，這部可說是「跟原著差距最大」、「設定修改最多」的一部作品Marvel電影！而在我們介紹完《尚氣與十環幫傳奇》中人物設定電影與原著的不同後，就要再來細細聊聊在「世界觀設定」的部分！



「十環」的設定有什麼不同？

在《尚氣與十環幫傳奇》中，由梁朝偉飾演的「文武」有著神秘背景，他被設定是1,000年以前的人（換算實際朝代大約是北宋前期接近中期的宋真宗時期的人），因為意外獲得了神秘的「十環」，而用「十環」的神力殺遍四方，成為了一方的領袖（略影射當時的契丹）；他也因為十環的神力，使得他得以長生不死，而隨著時代的更迭，他雖然從一方帝國霸主轉為秘密幫派「十環幫」首領，但對於全世界仍有著一定的影響力！

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在電影最後的片尾片段中，「變形俠醫」告訴尚氣十環不是地球的科技產物，而是更高等的武器，而「Marvel隊長」則說她也從未見過任何外星武器是長那樣的。但在原著中，十環是滿大人偶然之下在一艘墜毀的外星飛船殘骸中發現的，他還在飛船內學習了大量的超時代科學和魔法知識，並用十環打造了自己的軍隊「十環幫」！

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真的有「大羅」這個地方？

在電影中，「大羅」這個地方被設定為存在於其他維度的國度，根據楊紫瓊所飾演的尚氣的阿姨映南的解釋，大羅曾經有高度發展的科技，十分繁榮（概念上有點類似「中國風的瓦甘達」），但因為遭受來自異次元的「靈魂吸食者」攻擊，雖然後來得到神龍的相助，而將「靈魂吸食者」困在山洞中，並用龍鱗打造的大門封印住，但科技進步的大羅卻也不復存在，變成了一個較原始的聚落；而之後大羅的人民世世代代最主要的任務就是守護「靈魂吸食者」的封印處，不讓牠們出來作惡！

而在《尚氣與十環幫傳奇》裡，「大羅」同時還居住了許許多多中國神話中真實存在的神獸，例如帝江、鳳凰、九尾狐、麒麟、狻猊……等。不僅如此，在道教的典籍中，還真的有記載「大羅」（或稱「大羅天」）這樣的一個仙境，在《元始經》中記載：「大羅之境，無復眞宰，惟大梵之炁，包羅諸天。頌曰：三界之上，渺渺大羅，上無色根，雲層峨峨。」宋代《雲笈七籤》則提到：「玉京山冠於八方，上有大羅天，其山自然生七寶之樹，一株乃彌覆一天，八樹彌覆八方，故稱大羅天也。」

電影出現的中國神獸？

既然提到在《尚氣與十環幫傳奇》裡的「大羅」仙境有許多中國神話中真實存在的神獸，那我們就來簡單認識一下牠們！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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帝江：在電影中有一隻名叫「莫里斯」（Morris）的帝江，是文武結識映麗後一起帶回人類世界的。根據《山海經》記載：「又西三百五十里曰天山，多金玉，有青雄黃，英水出焉，而西南流注於湯谷。有神焉，其狀如黃囊，赤如丹火，六足四翼，渾敦無面目，是識歌舞，實惟帝江也。」牠們是有著六隻腳四個翅膀、沒有面目的神獸、而且會表演歌舞，普遍被認為是山神、以及原始先民的歌舞之神。

鳳凰：電影中眾人初入大羅時，在天上看到一群鳥飛過，眾人驚奇「這裡的鳥著火是正常的嗎？」鳳凰是中國古代傳說中的百鳥之王，雖然中國鳳凰到後期的形象設定「五彩」的顏色，但最原始的鳳凰設定確實是紅色的火鳥（中國古代神鳥設定，鳳凰為赤色、鸞鳥為青色、鵷雛為黃色、鴻鵠為白色、鸑鷟為紫色）在春秋戰國時期鳳凰是楚國的象徵，楚國的崇尚顏色也是紅色。

九尾狐：當主角一群人開車緩緩駛入大羅內部的時候，路上看到了許多九位白狐，但在真實的神話中，九尾狐的棲息地其實是「青丘」而非大羅，《山海經》記載「青丘之山，有獸焉，其狀如狐而九尾。」其實九尾狐並非一開始就是九尾，而是狐狸有了靈氣之後，靈氣匯聚會將自己的尾巴一分為二，分至九尾是極限，所以九尾狐是所有的神狐中靈氣最強的存在。

麒麟：主角眾人在大羅駛車到一半曾被一隻麒麟擋住去路，他們疑惑的問「那是馬嗎？」在《禮記》中，麒麟與鳳、龜、龍並稱「四靈」，而牠的外觀被形容為「首似龍，形比鹿，足如馬，尾若牛尾」麒麟身上雖有可攻擊敵人的武器，但不傷人畜，不踐踏昆蟲花草，故稱為仁獸。

狻猊：眾人抵達大羅內部，被一眾大羅人擋住，旁邊就有一隻狻猊。其實中國並不產獅子，所以在許多建築外我們常說的「石獅子」其實並不是獅子，而是稱之為「狻猊」的神獸，戰國時期的《穆天子傳》說狻猊是一種腳力超凡的走獸，《爾雅》則則說牠是「像老虎」的神獸，並且會以虎、豹作為食物！所以狻猊的原型就是很多毛的大老虎，只是後來西域使者進貢獅子之後，發現獅子的外觀更像古籍中記載的狻猊，所以才說狻猊是獅子了。

龍：神龍在《尚氣與十環幫傳奇》中扮演很重要的角色，然而在電影周邊玩具跟預告出現龍的時候，大家都以為那是Marvel漫畫中的角色「非凡龍 Fin Fang Foom」，但實際上並不是如此！在漫畫中「非凡龍」是龍型的外星生物，在地球的中國墜落後，被滿大人捕獲來作為毀滅世界的工具。但電影中出現的神龍就真的是神話中象徵祥瑞的神龍，並且牠的鱗片可以用來作為堅韌的武器，同時也只有用龍鱗做的武器可以抵禦「靈魂吸食者」！

「靈魂吸食者」漫畫有所本嗎？

看完電影大家知道其實梁朝偉所飾演的「滿大人」徐文武並不是真正的反派，終極BOSS其實是來自異次元的「靈魂吸食者」，但在原著中真的有這個人物嗎？答案是肯定的！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

靈魂吸食者最早在1974年11月連載的漫畫中初登場，最一開始是「雷神」的敵人之一，而從1978年8月後的漫畫開始，他也是「奇異博士」故事中常見的反派。跟《尚氣與十環幫傳奇》設定的很像，是來自另外一個維度的宇宙，但該宇宙已經毀滅，靈魂吸食者是自己原本宇宙的倖存者，所以才到了我們的宇宙中，並且早在兩萬年前就已經來了。

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在漫畫中他不僅吸食靈魂，他更愛吸食恐懼者靈魂，其中設定在亞特蘭提斯沉沒之時，他便因此飽餐了一頓，而他吸食靈魂越多，自身就會越強大，全盛時期他可以癱瘓整顆星球。不過在《尚氣與十環幫傳奇》中把他的外觀改設計為像飛龍跟大蝙蝠一類的怪獸，但事實他上原著的形象比較類似「克蘇魯神話」中的克蘇魯神（有著章魚頭的巨人。）

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【重雷】【GQ科普】真的有「大羅」這個地方？關於漫威《尚氣與十環傳奇》4 個世界觀設定科普】