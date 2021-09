尚氣影評｜從《臥虎藏龍》打到《小李飛刀》？角色性格暗藏兵器中

先跟大家聊點其他的,有人有發現Marvel的片頭每一部都會補一點新畫面進去嗎?像這次就有黑寡婦(Black Widow)的畫面,令我挺阻意外的。說回電影,這次的《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings、以下簡稱《尚氣》)蠻明顯是想拉攏中國這邊的市場,不僅武俠風格濃厚,甚至帶上了點仙俠的味道。



一、《尚氣》的主角是誰?

《尚氣》的故事與其說是尚氣本身的故事,倒不如說是尚氣一家的故事,在電影中,飾演文武的梁朝偉戲份可一點都不比主角劉思慕少,反而在感情戲的深度與厚度上,要比後者更加令人印象深刻。

而中國演員張夢兒飾演的徐夏靈在動作上也令人眼睛一亮,加上整部作品濃厚的武俠風格,相信在華人市場能有一定記憶點。

二、《尚氣》與過去Marvel作品有何不同?

《尚氣》與Marvel的其它作品最大的不同處,大概就是在動作與文化表現上的東方文化了。

對歐美觀眾來說,武術一直是東方國度的特色之一,而《尚氣》將這項元素再次放大,不僅主要演員全都是華人面孔,在動作表現上更是與其他Marvel作品有著明顯風格上的差異,在成家班的動作指導Bradley努力下,《尚氣》不僅在武打動作上有著令人懷念的味道,加上楊紫瓊與元華這樣的老面孔,更是令人倍感親切,加上荷李活的視覺特效,頓時令人有種在看仙俠作品的感覺。(在此也弔念Bradley,你是出色的武術家)

在文化意涵上,《尚氣》也用了諸如水燈,祕境,靈獸等東方色彩較濃厚的元素,甚至在場景上讓我感到一絲《魔龍王國》(Raya and the Last Dragon)的味道,甚至在大羅居民的兵器上也是帶著東方元素的文化意涵。

在大羅居民的兵器上,可以發現比起弓刀等利器,長棍的使用反而是大多數,在武器的選擇上,尚氣所使的長棍與夏靈的繩鏢也似乎在暗示著兩人在觀念上的不同。棍術在很多時候被譽為是仁兵,更常與神武不殺之辭掛勾。

在武術觀念中,我聽過一派講法是棍術在於制敵,而非殺敵,這與大羅居民自居守護者的身份不謀而合,對他們來說,他們所要做的是驅趕外力侵犯封印,而非開疆闢地佔據領土。

而繩鏢則是暗器的一種,說到暗器,自然會想到小李飛刀,唐門暗器或是日本的手裡劍一類,在東方武學中也有著舉足輕重的位置,但往往也與冷血或是殘忍掛上勾,這似乎也能說明在電影事件結束後,兄妹倆在選擇上的不同。

三、《尚氣》沒做好的事

平心而論,我個人滿喜歡《尚氣》這部電影的,光是楊紫瓊的動作就令人感到武學的流暢優美,但整部電影下來,個人仍有幾處看的有點疲憊。

《尚氣》在打戲上的精彩是肯定的,但在感情戲上有些部分過於模糊,也顯的有點沉悶,在節奏轉換上總令人感到有點不順暢,在打戲過後往往是好長一段較為冗長的感情戲,難讓人持續對劇情產生興趣。

另外Awkwafina也沒能在本作中展現她出色的喜劇才華,給她的角色定位也有些尷尬,尤其是最後的勾手,又讓人對她與尚氣的關係打上問號,相較情侶,我個人還是比較喜歡他們現階段這種哥倆好的關係。

總結來說,我認為《尚氣》是一部與過去很不一樣的Marvel作品,看的出來Kevin Feige想一直做些新的東西讓整個MCU的世界觀更加豐富,而作品間的連結也越來越明顯,光是從台詞中就能對其他作品的之後發展略窺一二。而確實,《尚氣》仍存在我個人認為Marvel作品過於套路化,以及解釋性對話日益增長的問題,但在MCU中,我仍認為他是一個獨特且發出熠熠之光的存在。

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載,作者:老王,原文:隔壁影評-《尚氣與十環傳奇》漫威最好的武術作品】