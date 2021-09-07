尚氣影評｜從《臥虎藏龍》打到《小李飛刀》？角色性格暗藏兵器中

先跟大家聊點其他的，有人有發現Marvel的片頭每一部都會補一點新畫面進去嗎？像這次就有黑寡婦（Black Widow）的畫面，令我挺阻意外的。說回電影，這次的《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings、以下簡稱《尚氣》）蠻明顯是想拉攏中國這邊的市場，不僅武俠風格濃厚，甚至帶上了點仙俠的味道。



那麼這部《尚氣》有帶給影迷新感受嗎？這點可以仔細琢磨一下。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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一、《尚氣》的主角是誰？

《尚氣》的故事與其說是尚氣本身的故事，倒不如說是尚氣一家的故事，在電影中，飾演文武的梁朝偉戲份可一點都不比主角劉思慕少，反而在感情戲的深度與厚度上，要比後者更加令人印象深刻。

而中國演員張夢兒飾演的徐夏靈在動作上也令人眼睛一亮，加上整部作品濃厚的武俠風格，相信在華人市場能有一定記憶點。

👇👇👇點圖放大看更多「徐夏靈」張夢兒IG照片👇👇👇

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二、《尚氣》與過去Marvel作品有何不同？

《尚氣》與Marvel的其它作品最大的不同處，大概就是在動作與文化表現上的東方文化了。

對歐美觀眾來說，武術一直是東方國度的特色之一，而《尚氣》將這項元素再次放大，不僅主要演員全都是華人面孔，在動作表現上更是與其他Marvel作品有著明顯風格上的差異，在成家班的動作指導Bradley努力下，《尚氣》不僅在武打動作上有著令人懷念的味道，加上楊紫瓊與元華這樣的老面孔，更是令人倍感親切，加上荷李活的視覺特效，頓時令人有種在看仙俠作品的感覺。（在此也弔念Bradley，你是出色的武術家）

令人想起《臥虎藏龍》的《尚氣》武打片段（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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在文化意涵上，《尚氣》也用了諸如水燈，祕境，靈獸等東方色彩較濃厚的元素，甚至在場景上讓我感到一絲《魔龍王國》（Raya and the Last Dragon）的味道，甚至在大羅居民的兵器上也是帶著東方元素的文化意涵。

在大羅居民的兵器上，可以發現比起弓刀等利器，長棍的使用反而是大多數，在武器的選擇上，尚氣所使的長棍與夏靈的繩鏢也似乎在暗示著兩人在觀念上的不同。棍術在很多時候被譽為是仁兵，更常與神武不殺之辭掛勾。

點圖放大看《尚氣與十環幫傳奇》的精彩動作場面👇👇👇

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在武術觀念中，我聽過一派講法是棍術在於制敵，而非殺敵，這與大羅居民自居守護者的身份不謀而合，對他們來說，他們所要做的是驅趕外力侵犯封印，而非開疆闢地佔據領土。

而繩鏢則是暗器的一種，說到暗器，自然會想到小李飛刀，唐門暗器或是日本的手裡劍一類，在東方武學中也有著舉足輕重的位置，但往往也與冷血或是殘忍掛上勾，這似乎也能說明在電影事件結束後，兄妹倆在選擇上的不同。

點圖放大看《尚氣》上映前網民熱議的巴士打鬥戲👇👇👇

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三、《尚氣》沒做好的事

平心而論，我個人滿喜歡《尚氣》這部電影的，光是楊紫瓊的動作就令人感到武學的流暢優美，但整部電影下來，個人仍有幾處看的有點疲憊。

《尚氣》在打戲上的精彩是肯定的，但在感情戲上有些部分過於模糊，也顯的有點沉悶，在節奏轉換上總令人感到有點不順暢，在打戲過後往往是好長一段較為冗長的感情戲，難讓人持續對劇情產生興趣。

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另外Awkwafina也沒能在本作中展現她出色的喜劇才華，給她的角色定位也有些尷尬，尤其是最後的勾手，又讓人對她與尚氣的關係打上問號，相較情侶，我個人還是比較喜歡他們現階段這種哥倆好的關係。

點圖放大看更多Awkwafina IG生活照👇👇👇

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總結來說，我認為《尚氣》是一部與過去很不一樣的Marvel作品，看的出來Kevin Feige想一直做些新的東西讓整個MCU的世界觀更加豐富，而作品間的連結也越來越明顯，光是從台詞中就能對其他作品的之後發展略窺一二。而確實，《尚氣》仍存在我個人認為Marvel作品過於套路化，以及解釋性對話日益增長的問題，但在MCU中，我仍認為他是一個獨特且發出熠熠之光的存在。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：老王，原文：隔壁影評－《尚氣與十環傳奇》漫威最好的武術作品】