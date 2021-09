陳法拉在Marvel首部華裔超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)中,憑著「尚氣」母親一角而人氣急升,不少外國觀眾大讚她外型與身手兼備,未來有望在荷里活繼續發圍。

法拉事業與家庭都十分美滿。(陳法拉IG)

其實法拉早於2014年便進軍荷里活,參演劉偉強執導、馬田史高西斯(Martin Scorsese)監製的美國黑幫電影《青龍》(Revenge of the Green Dragons),戲中飾演FBI幹探的妻子,戲份少得可憐,比歐陽靖及原麗淇等配角的戲份還要少得多。而電影本身亦口碑奇差,在「爛番茄」(Rotten Tomatoes)只得15%好評度。

法拉憑《上氣》人氣急升。(Getty Images)

2014年法拉剛離開TVB到紐約著名學府茱莉亞學院修讀戲劇碩士課程,相信當年參演只是客串性質,現在已經「升呢」成為MCU電影世界的重要角色。

重溫法拉與梁朝偉在《尚氣》的精彩對打