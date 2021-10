梁朝偉4部必睇古裝武打片　《一代宗師》都唔夠最尾呢套經典

在華人影視圈有著舉足輕重地位的影帝梁朝偉,雖然已經年近花甲,卻仍然不斷突破自我,正式進軍荷里活,在Marvel系列電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)中飾演主角的父親、同時也是反派「文武」,他精湛的演技、會說話的眼神、毫不馬虎的武打動作獲得許多影迷喝采,更有許多觀眾不諱言地說「就是為了梁朝偉進電影院的!」想看更多穿著古色古香、演技深厚、且會打又會飛的梁朝偉嗎?以下這幾部作品超大推!



《英雄》殘劍

在《英雄》中梁朝偉飾演放棄行刺秦始皇的劍客「殘劍」與張曼玉飾演的「飛雪」有一段刻骨銘心的虐戀,最後在愛情與價值觀的衝突中,走向似乎早已註定的結局。在本作中最驚豔的就是梁朝偉與李連杰飾演的「無名」之間的頂尖對決,用輕功在水面上飛來飛去,水珠隨著劍鋒橫掃,非常有意境。

《赤壁》周瑜

這時梁朝偉化身三國時代孫吳的軍師周瑜,比起歷史上、民間傳說中風流倜儻的花美男形象,梁朝偉所詮釋的美周郎不但看起來較沉著、有威嚴,眼神中更多了幾分陰鬱色彩,在劇中他不但要對抗張豐毅飾演的一代梟雄曹操,還要與金城武飾演的「史上最帥」諸葛亮勾心鬥角,非常精采。除了鬥智,武戲的部分也不惶多讓,其中最精采的部分林志玲一邊念著《孫子兵法》,梁朝偉一邊隨著文句中的意境舞劍,真的是帥炸。

《一代宗師》葉問

《一代宗師》雖然設定時間是在民國初年、時代比較接近現代,卻仍有著濃濃的俠風,梁朝偉在劇中飾演詠春拳大師葉問,與甄子丹詮釋出截然不同的風格,他穿長袍、戴著白色帽子,在雨中紮起馬步、擺出架式,拳風腿勁伴著雨水飛濺,來者不論10個、20個都紛紛被擊倒,不但霸氣外露也盡顯宗師風範。

《射鵰英雄傳之東成西就》歐陽鋒

除了以上帥氣寫意,也有比較搞笑風格的作品,梁朝偉在《東成西就》中飾演西毒歐陽鋒,一開始被張學友飾演的洪七公各種離奇古怪的方式壓著打,打不贏想要來陰的,卻不小心把自己毒成香腸嘴,最後還被段智興揍成豬頭,整個過程沒帥到,倒是讓人笑到併軌啊!

