黑寡婦稱受Disney+影響蝕5000萬花紅　迪士尼疑針對事件修改合約

在COVID-19疫情肆虐下，片商紛紛將目光轉向影音串流平台，繼華納兄弟宣布2021年所有院線電影都將同步上線自家串流平台HBO Max後，迪士尼也將旗下電影同步上架Disney+，但迪士尼、Marvel和演員三方並沒有因電影上映模式的改變而重談合約，導致事後的分紅利潤出現曖昧不明的情況。



事件引發飾演「黑寡婦」（Black Widow）的荷李活女星施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）不滿，她認為迪士尼此舉導致其收入分紅短收至少5000萬美元而一狀告上法院，怒控迪士尼違約。對此，迪士尼執行長Bob Chapek在近日的會議上表示迪士尼已在重新調整與明星簽約的標準。

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在美國時間週二的高盛共同會議上，迪士尼執行長Bob Chapek表示「因應電影以不同模式發行，我們達成了一項協議，現在也正進行一些重整，以確保未來與電影人商談合約時，這項協議能被納入。目前我們與電影人正在協調中，我相信他們也願意和我們站同一陣線，一起解決問題並修復雙方之間的嫌隙。」

Bob Chapek還強調這些電影人是公司的「最寶貴的資產」，並承諾「我們將根據他們與我們所達成的合同條款公平地補償他們。」Bob Chapek雖然隻字未提《黑寡婦》官司爭議，但不免讓人聯想此次談話就是針對黑寡婦事件提出的方針。

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事實上，《黑寡婦》在北美影城上映的同時也同步上架Disney+，電影首週票房為8000萬美元，但平台首週就進帳6000萬美元，不只讓美國戲院業者怨聲連連，主演該片的施嘉莉祖安遜也因收入分紅短收而怒告迪士尼違約。沒想到，迪士尼不但不甩施嘉莉祖安遜的控告，執行長Bob Chapek還公開施嘉莉祖安遜已拿了2000萬美元的片酬，直接反咬施嘉莉祖安遜，讓不少業界人士傻眼。

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