韋史密夫同步推紀錄片及回憶錄　爆喊跟家人剖白曾有一刻想過自殺

曾兩獲提名奧斯卡影帝、現年53歲的韋史密夫(Will Smith),早前在其YouTube頻道發布了他全新紀錄片《The Best Shape Of My Life》的預告。韋史密夫在約兩分鐘的預告中談到他自己的心理健康問題,更曾有過自殺的念頭。



未知《王者世家》能否為韋史密夫奪得他首個奧斯卡影帝寶座。(《王者世家》劇照)

這部紀錄片《The Best Shape Of My Life》一共有6集,記錄了韋史密夫如何在20周內減去20磅的地獄式減肥旅程,務求讓影迷見到一個全新的韋史密夫。然而除了身體的健康外,韋史密夫在拍攝這次紀錄片時,還意識到他更需要關心自己的心理健康。除了這部紀錄片外,韋史密夫也即將推出他的回憶錄《WILL》,相信這兩部作品能加深影迷對韋史密夫的認識。

《The Best Shape Of My Life》是一部以健身題材的紀錄片。(《The Best Shape Of My Life》預告擷圖)

韋史密夫早前公開了《The Best Shape Of My Life》新預告,他先在預告中提到:「當我開始做這個節目時,我以為我的身體已經達到一生中最好的狀態,但在精神上卻並不如此,我最終發現了很多自己的秘密。」至於韋史密夫早為何會拍攝健身紀錄片,原因是全人類在這一整年都深受新冠肺炎疫情影響,而韋史密夫亦一樣,他透過高強度的身體訓練,從而讓自己回到最佳狀態。

紀錄片記載韋史密夫如何在20周內減去20磅的地獄式減肥旅程。(《The Best Shape Of My Life》預告擷圖)

+ 11

然而在高強度的身體訓練中,韋史密夫還一直在寫回憶錄《WILL》,而他在預告結尾時還提到這本回憶錄揭露了他的生活,以及許多不為人知的事情。」當時他正在朗讀回憶錄的內容:「這是我人生中唯一一次想過自殺的時刻。」

《The Best Shape Of My Life》及回憶錄《WILL》將在下星期推出。(官方圖片)

淚流滿面的韋史密夫續表示:「你所認識的韋史密夫,是一位消滅外星人的軍人、與眾不同的電影明星,但很大程度是透過建構、創造及磨練這些角色,從而可以保護自己,讓自己逃離這世界。去掩飾自己懦夫的行為。雖然預告最後都沒有提到韋史密夫在甚麼時刻突然有過自殺的念頭,但至今仍可以看出韋史密夫在回想這一刻時還是相當痛苦。