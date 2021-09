陳法拉於近日上映的Marvel超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)中飾演「尚氣」母親,佔戲甚重相當搶鏡,受到全球影迷關注。法拉2002年在美國曾參加全美亞裔小姐並勇奪冠軍,現在進化成為荷里活影星,選美大會亦戥佢高興,特別包場欣賞《尚氣》,仲準備埋橫額向法拉送上祝賀,並對其他華裔演員感到驕傲。

全美亞裔小姐選美會專程包場欣賞《尚氣》,並拉橫額向法拉送上祝賀。(IG圖片)

法拉憑《尚氣》人氣急升。(IG圖片)

法拉14歲時隨家移居美國亞特蘭大,以優異成績入讀名校艾文理大學(Emory University),期間曾獲得獎學金。唸大學期間法拉多次參加選美比賽,包括全美亞裔小姐、全美華埠小姐以及紐約華裔小姐,2005年代表紐約到香港參加國際華裔小姐競選並獲得亞軍,隨後簽約TVB投身娛圈。

