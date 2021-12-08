艾力寶雲受訪稱沒有扣下扳機　《超人前傳》男星實測證講大話？

荷里活男星艾力寶雲（Alec Baldwin）在今年10月21日，拍攝新片《Rust》時，道具槍發出實彈，導致48歲導演Joel Souza受傷及42歲的攝影指導Halyna Hutchins死亡。他早前在片場槍擊案發生後首次接受美國廣播公司（ABC）訪問，首度開腔交代案情，當時他堅稱「自己沒有扣下扳機」。然而曾參演DC漫畫劇集《超人前傳》（Smallville）、現年61歲的美國男星兼歌手John Schneider卻質疑他的說法，更利用實證來支持自己。



艾力寶雲在今年10月21日拍攝新片《Rust》時，因為道具槍發出實彈而導致48歲導演Joel Souza受傷及42歲的攝影指導Halyna Hutchins死亡。（AP）

荷里活男星艾力寶雲早前在片場槍擊案發生，接受美國廣播公司主持George Stephanopoulos訪問。當時他曾向主持表示，自己沒有扣下扳機，甚至永遠不會用槍指向其他人及扣下扳機：「不、不、不、我永遠不會用槍指著任何人並扣下扳機，永遠不會。」除此之外，艾力寶雲還在當時的訪問中坦言不知道道具槍內含有實彈：「我不知道這為何會發生，有人把一顆實彈放在槍內，這顆子彈甚至不應該在道具上。」

艾力寶雲接受美國廣播公司主持George Stephanopoulos訪問，並向後者表示自己當時沒有扣下扳機。（影片擷圖）

可是曾在《超人前傳》中飾演「超人」Clark Kent在地球的養父Jonathan Kent的John Schneider，在其YouTube頻道發放了一條長約7分半鐘的片段，解釋為何艾力寶雲早前「沒有扣下扳機」的說法是完全不正確。雖然John Schneider在該片段中從沒明確指艾力寶雲的言論不實，但當時他示範了為何曲特左輪手槍（艾力寶雲拍攝《Rust》同款手槍）在沒有扣下扳機的情況下，是不能開火，所以如果艾力寶雲當時真的沒有有扣下扳機，理論上是不能開火的，這無疑令艾力寶雲的言論前後矛盾。