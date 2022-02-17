第72屆柏林影展公布得獎名單　歐洲三大影展最高榮譽全頒給女性

第72屆柏林影展得獎名單揭曉，35歲的西班牙女導演Carla Simón憑自編自導作品《阿爾卡拉斯》（Alcarràs）贏得最高榮譽金熊獎最佳電影，歐洲三大影展在一年內連續將最高榮譽頒發給女性導演；而南韓導演洪常秀的作品《小說家的電影》（暫譯）奪得評審團大獎。



西班牙女導演Carla Simón憑自編自導作品《Alcarràs》贏得最高榮譽金熊獎最佳電影（IMDb 圖片）

洪常秀的作品連續3年角逐柏林影展主競賽單元，他先在2020年憑《逃亡的女人》奪得柏林影展最佳導演、去年憑《引言》奪得柏林影展最佳劇本獎。至於最佳導演方面，同樣由女性導演奪得，75歲的法國女導演兼編劇Claire Denis憑《帶着愛與決心》贏得。

西班牙女導演Carla Simón贏得最高榮譽金熊獎最佳電影，歐洲三大影展在一年內連續將最高榮譽頒發給女性導演。（《Alcarràs》劇照）

值得一提的是，今年與往年一樣，因為強調性別平等，取消了影帝及影后，改以不分性別的最佳主角獎及最佳配角獎。前者由德國女星Meltem Kaptan憑《拉比耶對戰小布希》獲得，而該片亦讓編劇Laila Stieler獲得今屆最佳劇本獎；至於後者由34歲印尼女星Laura Basuki奪得。

德國女星Meltem Kaptan憑《拉比耶對戰小布希》獲得最佳主角獎。（IMDb 圖片）

最後，傑出藝術貢獻獎及評審團特別提及獎，前者由潘禮德及Sarit Mang獲得，兩人聯合執導了作品《一切安好》；至於後者則由39歲瑞士導演兼編劇憑《天空碎片》奪得。至於今屆榮譽金熊獎則由分別在康城影展、威尼斯影展及凱撒獎三大影展兩奪最佳女演員獎的金球獎影后Isabelle Huppert獲得。可是這位法國影后因確診新冠肺炎，無法親自到現場領獎及出席個人座談活動。