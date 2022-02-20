【北京冬奧】中國電影嘲南韓選手犯規　大學教授向國際奧委會提告

北京冬奧的短道速滑賽事引起爭議，導致中國與南韓兩國的緊張關係持續惡化。近日由程浩執導，姜來、林瀟及黃濤主演的電影《飛吧，冰上之光》影射南韓滑冰選手作弊，導致男主角受傷，如此劇情自然惹怒南韓民眾。據了解，一名南韓教授更向國際奧委會（IOC）提出抗議。



電影講述兩位少年程煥及沈冰心的短道速滑故事。（《飛吧，冰上之光》影片擷圖）

《飛吧，冰上之光》是2022年首部以短道速滑為題材的網路電影，並在本月12日在愛奇藝上架。故事以冬奧的短道速滑背景，講述兩位少年程煥及沈冰心，前者是一位天才少年，因受到擔任國家代表隊選手的母親影響；至於後者則陷入樽頸，兩人如何從競爭對手，經歷訓練後，成為合作伙伴，更在最後一起代表國家隊，為國爭光的故事。

南韓滑冰選手作弊，導致天才少年程煥眼部受傷。（《飛吧，冰上之光》影片擷圖）

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然而據《韓聯社》報道，電影出現的情節觸怒南韓民眾，皆因有一幕講述主角遭南韓選手伸腳絆倒，導致其中一隻眼睛被溜冰鞋割傷而血流如注。即使眼睛佈滿鮮血，但憑著永不放棄的精神而獲得勝利。南韓選手被描繪成「犯規王」的大反派，自然引南韓傳媒不滿，更因此激起當地人民的抗議。

南韓誠信女子大學客座教授徐坰德發文批評，不少南韓網民留言聲援。（徐坰德 Instagram 擷圖）

從2020年起，涉足「韓中文化之爭」的南韓誠信女子大學客座教授徐坰德，早前在社交平台發文，嚴厲批評中國政府在電影中刻意操弄及抹黑南韓選手。他針對電影中具爭議的內容，已經向國際奧運委員會寄出電郵提告，認為中國當局一早就知道電影的製作方向，但仍堅持做出誣衊特定國家的行為，此舉有違奧運精神。

任子威在1,000米賽事封王。（新華社）

中國與南韓在速滑賽事一向鬥得激烈，而在今屆男子1,000米賽事，兩位南韓選手黃大憲及李俊瑞在準決賽被指違規取消資格，最終中國的任子威與李文龍包辦金、銀牌；但在1,500米賽事則相反，任子威在準決賽因為犯規被取消資格，最終黃大憲在決賽奪金而回。