阿媽有咗第二個｜毛姐指姜濤係「問題兒童」：呢個小朋友好百厭！

同樣身在加拿大的毛舜筠與李婉華今日（20日）一同在YouTube做直播聊天，期間毛姐分享了去年跟幾位Mirror成員拍攝電影《阿媽有咗第二個》及《過時過節》的點滴，她形容在《阿》片中飾演她兒子的姜濤是「問題兒童」，仲話：「呢個小朋友好百厭！」。

姜濤在《阿媽有咗第二個》中跟毛姐飾演母子。（劇照）

毛姐在《阿媽有咗第二個》中跟Mirror成員姜濤及柳應廷（Jer）合作，跟前者飾演母子，有不少對手戲，毛姐指姜濤平時十分愛偷拍，經常偷拍她睡覺時很醜的樣子：「搞到冇覺好瞓，（姜濤）好快手，拍晒片都唔知，係偷拍高手，好百厭好可愛，追佢九條街去洗返條片。畀好多歡樂我哋。」

毛姐跟李婉華一起直播聊天。（影片截圖）

此外，毛姐亦提到姜濤是「問題兒童」，平日愛問她奇奇怪怪的問題，例如：「如果而家有部戲要你光頭，拍唔拍？」、「性感得唔得？」，迫到毛姐答願意為止。至於Jer，毛姐就認為他比較怕醜，加上他的角色感情變化較多，所以Jer較集中去準備，少跟姜濤一起整蠱她，但有時毛姐找助手拍幕後花絮時，Jer都會在旁唱歌或做手勢贈興。

毛姐對Edan讚不絕口。（資料圖片）

毛姐大讚在另一部電影《過時過節》中飾演她兒子的呂爵安（Edan）：「睇得出佢好有家教，睇得出佢爸爸媽媽畀咗好多心機栽培，佢好有智慧、EQ好高，我諗每個爸爸媽媽都好想有個咁嘅仔」。毛姐亦提到拍完《過時過節》後難以抽離角色，最後把頭髮染金換個造型，來提醒自己已完成工作。