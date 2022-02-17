姜濤柳應廷銀幕處女作《阿媽有咗第二個》　入圍大阪亞洲電影節

由彭秀慧導演，毛舜筠、姜濤、柳應廷（Jer）主演的《阿媽有咗第二個》，傳來讓人振奮的好消息，《阿媽有咗第二個》入圍第17屆大阪亞洲電影節競賽項目，導演彭秀慧繼執導處女作《29+1》後獲邀參與同一個電影節，影后毛舜筠亦再有新作亮相國際影展，姜濤與Jer則是第一次參與電影就立即入圍海外電影節，確實令人鼓舞。



《阿媽有咗第二個》由毛舜筠、姜濤及柳應廷主演。（官方圖片）

大阪亞洲電影節是日本大阪於每年三月舉辦的亞洲影展活動，過往曾經有不少香港電影入圍及得獎，彭秀慧執導的《29+1》在第12屆榮獲「觀客賞」（即觀眾票選大獎），第二部作品《阿媽有咗第二個》再獲大阪亞洲電影節青睞，入圍競賽項目。

彭導演表示：「當然是非常的開心，我對大阪亞洲電影節有特別的情感，第一部執導作品《29+1》，亦有在這個電影節中奪得獎項，當時我專程飛到大阪參與盛會，更可以坐在戲院觀眾席上，看到配上日語字幕的《29+1》，那種感覺非常奇妙與畢生難忘，好開心當時獲得『觀客賞』（觀眾票選大獎）；今次再度入圍好感動，可說是回歸這個電影節，又有第二部執導作品交出來，好遺憾今年不能親身出席電影節，我不清楚日本觀眾對姜濤與Jer的認識程度有多深，但好肯定他們會認識毛姐，因為日本有很多香港電影的影迷，希望他們透過這部電影認識到香港新演員，也希望他們會喜歡這部有很多香港音樂的電影！」

姜濤的銀幕處女作入圍第17屆大阪亞洲電影節。（官方圖片）

影后毛舜筠笑言，《阿媽有咗第二個》入圍大阪亞洲電影節，猶如注入一枝強心針，格外興奮：「好開心，特別在這個被疫情困擾得異常鬱悶的時候，聽到這個喜訊，令我精神立即為之一振！我希望所有觀眾都會喜歡《阿媽有咗第二個》，日後參與不同電影節，都能夠旗開得勝！」

作為銀幕第一擊，《阿媽有咗第二個》先聲奪人，獲邀參展國際級影展，姜濤表示相當驚喜：「好開心《阿媽有咗第二個》能夠入圍大阪亞洲電影節，這是我第一次拍電影，沒有想過第一次拍電影就可以入圍國際影展，我感到非常榮幸，亦希望日本觀眾可以從日文字幕版感受到我們用心的演出，請大家多多支持，感謝！」

與姜濤同屬初次參與電影演出的Jer亦對電影入圍大阪亞洲電影節大感雀躍。（官方圖片）

而與姜濤同屬初次參與電影演出的Jer亦對電影入圍大阪亞洲電影節大感雀躍：「這部是我和姜濤的第一部電影，我們投放了很多心血，好開心這部電影衝出香港，讓日本觀眾可以欣賞得到，作為新人，這部電影是個很好的學習機會，能夠入圍國際影展更是個bonus，希望大家能藉此多加留意香港的新演員，讓香港演藝圈愈來愈百花齊放。」他最後特別多謝導演彭秀慧及毛姐的教導。