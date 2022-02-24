劉德華新戲演過氣港星　32年後「刀仔」再遇「侯賽因」單立文合作

由寧浩執導，劉德華主演的喜劇電影《紅毯先生》，2月22日於深圳舉行開機儀式，除了導演及男主角外，其他演員瑞瑪席丹（Rima Zeidan）、單立文、劉漪琳及周煒都有出席。據了解，電影將在2023年在中國上映。



《紅毯先生》原名為《全民明星》，故事講述過氣香港明星為了「翻紅」而與中國大導演合作拍電影。（網上圖片）

《紅毯先生》原名為《全民明星》，講述過氣香港明星為了「翻紅」，因而與中國大導演合作拍電影《鄉村教師》。當前者深入農村體驗生活時，卻因為傲慢引發一系列鬧劇。幸好他最終有所覺悟，明白待人真誠才是最珍貴的品質，而他的生活亦有所改變，變得美好。據「豆瓣」資料顯示，電影演員陣容除了有男主角劉德華外，還有瑞瑪席丹、單立文、林熙蕾、劉漪琳及周煒。

《紅毯先生》在2月22日於深圳舉行開機儀式，出席者包括劉德華、瑞瑪席丹、單立文、劉漪琳及周煒等。（豆瓣圖片）

值得注意的是，今次演員陣容有香港人熟悉的單立文，他是繼1990年電影《賭俠》及1991年電影《與龍共舞》後，「刀仔」劉德華與「侯賽因」單立文再次合作，未知兩人會在新戲上擦出甚麼新火花呢？又會唔會講番句︰「想偷我雞？」應下景。據了解，電影將在2023年在中國上映。

「侯賽因」單立文再次與「刀仔」劉德華合作。（《賭俠》劇照）

至於導演寧浩與劉德華其實是因為2006年電影《瘋狂的石頭》而結緣，皆因這部電影是劉德華投資的「亞洲新星導」計劃中唯一一部中國電影作品，當時寧浩還是一名新晉導演。電影大獲好評，導演寧浩憑這部作品奪得第7屆華語電影傳媒大獎最佳電影、最佳編劇及最佳導演、第43屆金馬獎最佳原著劇本獎及第12屆中國電影華表獎優秀新人導演獎等殊榮。

導演寧浩與劉德華是因為2006年電影《瘋狂的石頭》而結緣。（《瘋狂的石頭》劇照）

導演寧浩與劉德華在16年後終於正式合作，難怪後者在開機儀式活動上表示：「終於等到你（寧浩）！」而前者也稱：「到我們上場了！」。據了解，電影將在2023年在中國上映。