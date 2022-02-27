彭美與湯美│美國超狂網紅花75萬港元整容　變兒時性感偶像彭美拉

威尼斯影展金獅獎電影《拼命戰羊》（The Wrestler）的編劇Robert Siegel所開發的迷你劇《彭美與湯美》（Pam & Tommy），自從本月初在Disney+及Hulu等串流平台上架後，獲得不俗的反應，分別在「爛番茄」及「IMDb」取得7.3和7.4分。近日有外國傳媒報道，自稱「荷里活女皇」（Queen of Hollywood）的美國網紅Marcela Iglesias表示受到劇集影響，決定花6萬英鎊（約63萬港元）變身成為女主角彭美拉安德遜（Pamela Anderson）。



Lily James在《彭美與湯美》飾演Pamela Anderson。（《彭美與湯美》劇照）

《彭美與湯美》故事講述Pamela Anderson與Tommy Lee的婚姻，及兩人在蜜月期間拍攝的私人性愛錄影帶在未經授權下遭外流的事件。整件事引發全球轟動，最終兩人提告播放錄像的公司，並獲得150萬美元。這部劇集由Lily James及施巴斯坦史丹（Sebastian Stan）聯合主演，合共八集，暫時僅播出六集。

《彭美與湯美》故事講述Pamela Anderson與Tommy Lee的婚姻，及兩人在蜜月期間拍攝的私人性愛錄影帶在未經授權下遭外流的事件。（《彭美與湯美》劇照）

綜合外國傳媒近日報道，自稱「荷里活女皇」的美國網紅Marcela Iglesias在變成「人類Barbie」後，她如今希望變成兒時偶像Pamela Anderson。在此之前，她花費了6萬英鎊，注射肉毒桿菌針、填充物注射、人造腹肌等手術，讓她看起來像Barbie一樣。最近她又有了新改變，她在觀看《彭美與湯美》後，希望可以變得像兒時偶像Pamela Anderson。

Lily James換上Pamela Anderson的經典《沙灘拯救隊》造型。（IMDb 圖片）

Marcela Iglesias稱：「我對自己說，是時候實現我的幻想了，我需要這（像Pamela Anderson的）胸部」。她續解釋：「從小我就認為Pamela是最美麗的女人，我對好及其作品《沙灘拯救隊》著迷。而我亦喜歡這新系列一，我喜歡Lily James劇中的假胸部道具，這複製品看起來與Pamela的胸部一模一樣。」於是她再花了1.1萬英鎊（約12萬港元）隆胸：「我對這新胸部非常滿意。」

Lily James在劇中戴上假胸部道具，扮演Pamela Anderson。（《彭美與湯美》劇照）

Marcela Iglesias如今除了有一對跟Pamela Anderson一模一樣的胸部外，其實兩人還有很多共通點，皆因兩人都是動物權益運動分子及素食主義者。除此之外，Marcela Iglesias更是一位出色的商人，她與丈夫Steve Berman長年在洛杉磯從事房地產生意，更經營「Edge-X」健身器材公司。

Marcela Iglesias集不同身份，她除了是網紅外，還是商人、模特兒及演員。（IMDb 圖片）

她去年還鑽研日本中內啟光教授的幹細胞論文，並斥資開發技術：「爸爸的死為我帶來很大的創傷，如果當年有腎臟能進行器官移植手術的話，他今天應該還活著。我花了很長時間研究胚胎轉移技術，我想現在是時候了。」她為這計畫暫時投入了6,000美元（約4.7萬港元），作為她研究的第一步。

Marcela Iglesias去年計劃培育Barbie軍隊，目的是希望借技術去拯救生命。（Marcela Iglesias Instagram 圖片）