《阿媽有咗第二個》彭秀慧讚姜濤演得自如　粉絲意見反成最大壓力

由彭秀慧導演，毛舜筠、姜濤、柳應廷（Jer）主演的《阿媽有咗第二個》，入圍第17屆大阪亞洲電影節競賽項目，今日（12/3）電影在當地舉行世界首映，導演彭秀慧出席視像見面會環節。主持人問到跟兩位新演員姜濤與Jer合作有什麼體會，彭導大讚合作得好愉快，兩位的演出亦有讚冇彈，不過當中仍有壓力，而壓力就來自網上的批評和言論，令彭導學識了要集中精神去做一件事。

彭秀慧以視像形式跟日本影迷見面。(影片截圖)

電影《阿媽有咗第二個》今日（12/3）在大阪亞洲電影節舉行世界首映，談到與兩位新演員姜濤和柳應廷的合作，彭秀慧都表示欣賞︰「兩個都是第一次拍電影，我跟大家都是處於可以做到幾多做幾多的心態，結果兩位都好集中亦好聽話。」其中講到Jer的表現，雖然是明顯較緊張，但埋位前一些舉動，反令彭導感動。「他在埋位前會不發一言，站在一旁讓自己集中精神，我見到這些準備會好感動，是愛上演戲的表現。因為之前聽人講Jer不太喜歡演戲，亦未知自己是否適合演戲，所以當見到他這麼專業去準備角色，我是很開心的。」

阿Jer的演出，令彭秀慧另眼相看。（《阿媽有咗第二個》劇照）

至於姜濤，彭導以四個字形容「天生演員」，「他很容易就做到角色的要求，更能夠從中畀多少少驚喜你，我希望他可以繼續放鬆和自由去演出。今次個角色有很多地方似他，但同時亦有很多不似他，我最希望他可以享受演不似自己的部份，讓他領會到做戲是可以演活別人的興奮，他是很有魅力的，試哪個造型都有魅力在。」

就算是茶餐廳服，姜濤都有一種魅力散發出來。（《阿媽有咗第二個》劇照）

作為自己第二部作品，在執導時反而沒有太大壓力，關鍵在於主角毛舜筠（毛姐）平易近人，又有兩位年輕演員一齊，成個團隊都相當年輕，沒太大壓力，最有壓力反而不是在現場發生。「可能今套是兩位演員的第一部電影，很多人都比當事人更緊張，對於不同類型的消息和報道都相當敏感，由故事、角色到戲名都收到好多意見，我作為導演今次要學習的，就是不要被這些評論影響自己心情，要好集中，做自己要做的事，減低對別人言論的敏感度。」

毛姐在場，往往特別有種暖意。（《阿媽有咗第二個》劇照）