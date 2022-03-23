電影專頁製作看圖估港產片　20條難度中等志在開心︰下次會艱深啲

近日網絡興起玩各式各樣的達人Google Form，一個香港流行音樂達人挑戰，最後幾版就考起好多人，玩到好氣餒。日前終於有個電影版本，今次由電影專頁「鬼哥睇乜戲」製作，看圖估港產片，而難度亦屬中等，20題輕輕鬆鬆好易玩晒。

第一條就算冇答案揀，都應該即刻講到答案係《無間道》啦。（影片截圖）

製作這個Google Form是電影專頁《鬼哥睇乜戲》，名為「初心以上達人未到」之看圖估港產片，聽到個名都知唔會問得太刁鑽，完全志在大家開心玩下，而且亦冇陰濕位，至少冇出張古天樂在「風暴」系列的劇照，叫你估番係來自S、L定Z風暴。

呢類會難少少，但睇下答案選擇都推斷到。（網頁截圖）

《香港01》聯絡上專頁的負責人鬼哥，他亦講到今次在設計問題上想多些人參與，不想太難太達人級別。「難到玩唔到就冇意思，所以個遊戲名就叫『初心以上達人未到』，讓多些人玩到，這個難易度是最難掌握。」至於當中20套作品，揀選原因最緊要多人睇過︰「我會先從票房考慮，票房高代表多人睇過會玩得投入啲，又或者多數是舊片，大家在電視上都可能欣賞過不止一次。」

之前坊間有地理及樂壇達人的Google Form，玩都玩半個鐘，好多題目都答到好嬲，不乏中途放棄的朋友，所以鬼哥今次想給予大家有種優越感，寧願下次才出深一點。「不久將來會推出第二集，今次集中8、90年代經典，下次會近代一點，會包含《淪落人》、《濁水漂流》，亦可以鼓勵大家支持本地製作。」