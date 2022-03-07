【雷神4】玩具盒組率先曝光大戰場面　反派唔只基斯頓比爾一個？

作為今年上映的Marvel作品之一，《雷神奇俠4》（Thor: Love and Thunder）由原班人馬演出，除了導演Taika Waititi、基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）、泰莎湯遜（Tessa Thompson），妮妲莉寶雯（Natalie Portman）及基斯頓比爾（Christian Bale）加盟，讓粉絲引頸以待。不過在Marvel公開劇照及預告前，繼早前有周邊商品曝光全新藍色戰衣後，有知名玩具品牌竟然在最新的盒組率先公開電影中的激戰場面。

在去年12月流出的疑似官方海報。（Twitter 圖片）

《雷神奇俠4》將會根據漫畫的設定，妮妲莉寶雯飾演的角色Jane Foster成為女超級英雄Mighty Thor，飾演反派Gorr the God Butcher的基斯頓比爾亦曝光，似乎跟多重宇宙有所關聯。日前一位玩具迷在Instagram上載在伊斯坦堡機場購買的「Attack on New Asgard」最新合組，在包裝看到雷神及Mighty Thor聯手對抗Gorr the God Butcher及神秘巨型怪物。另外合組的名字亦暗示了全新的Asgard，究竟是在《雷神奇俠3》曝光的挪威村莊，還是在某星球重建的家園暫時不得而知。

【雷神4】周邊商品曝光全新藍色戰衣 造型跟流出版海報一模一樣