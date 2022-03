【雷神4】玩具盒組率先曝光大戰場面　反派唔只基斯頓比爾一個？

作為今年上映的Marvel作品之一,《雷神奇俠4》(Thor: Love and Thunder)由原班人馬演出,除了導演Taika Waititi、基斯咸士禾夫(Chris Hemsworth)、泰莎湯遜(Tessa Thompson),妮妲莉寶雯(Natalie Portman)及基斯頓比爾(Christian Bale)加盟,讓粉絲引頸以待。不過在Marvel公開劇照及預告前,繼早前有周邊商品曝光全新藍色戰衣後,有知名玩具品牌竟然在最新的盒組率先公開電影中的激戰場面。

在去年12月流出的疑似官方海報。(Twitter 圖片)

《雷神奇俠4》將會根據漫畫的設定,妮妲莉寶雯飾演的角色Jane Foster成為女超級英雄Mighty Thor,飾演反派Gorr the God Butcher的基斯頓比爾亦曝光,似乎跟多重宇宙有所關聯。日前一位玩具迷在Instagram上載在伊斯坦堡機場購買的「Attack on New Asgard」最新合組,在包裝看到雷神及Mighty Thor聯手對抗Gorr the God Butcher及神秘巨型怪物。另外合組的名字亦暗示了全新的Asgard,究竟是在《雷神奇俠3》曝光的挪威村莊,還是在某星球重建的家園暫時不得而知。

