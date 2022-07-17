金像獎2022得獎名單｜《怒火》最佳電影　謝賢、劉雅瑟封影帝影后

22:35／《怒火》奪最佳電影

22:27／《殺出個黃昏》謝賢奪最佳男主角

22:21／已故陳木勝憑《怒火》奪最佳導演

22:10／劉雅瑟憑《智齒》奪最佳女主角

馮皓揚在《媽媽的神奇小子》的表現相當驚豔。（截圖）

22:00／《智齒》歐健兒、岑君茜奪最佳編劇

21:53／《怒火》甄子丹、谷軒昭、谷垣健治、李忠志奪最佳動作設計

21:36／馮皓揚憑《媽媽的神奇小子》奪最佳男配角

《一秒拳王》的《時間的初衷》奪最佳原創電影歌曲。（截圖）

21:32／《梅艷芳》杜篤之、吳書瑤奪《梅艷芳》

21:29／《梅艷芳》余國亮、林嘉樂、梁偉民、洪敏詩奪最佳視覺效果

21:27／《怒火》彭正熙奪最佳剪接

21:06／《梅艷芳》吳里璐、葉嘉茵奪最佳服裝造型設計

21:02／《智齒》麥國強、王慧茵奪最佳美術指導

20:58／《第一爐香》坂本龍一奪最佳原創電影音樂

20:51／《一秒拳王》的《時間的初衷》奪最佳原創電影歌曲

廖子妤上台領獎時表現激動。（截圖）

20:32／廖子妤憑《梅艷芳》奪最佳女配角

金像獎｜廖子妤奪女配角 一入行搏盡兩度全裸：是自己想做的事

20:28／八次入圍的鄭兆強憑《智齒》首奪最佳攝影

20:25／陳健朗憑《手捲煙》奪新晉導演

擔任頒獎嘉賓的馮德倫好有型！（截圖）

王丹妮奪獎多謝梅姐。（截圖）

20:19／王丹妮憑《梅艷芳》奪最佳新演員

金像獎︱王丹妮羅孝勇結婚兩年 感恩老公視女兒如己出

許冠文上台領獎，勉勵香港電影人，未來日子會更艱辛，記得要「笑住喊」。（截圖）

（截圖）

19:55／黃子華擔任「終身成就獎」頒獎嘉賓，本屆得獎者是許冠文

金像獎｜許冠文感謝許冠英︰好掛住你 曾遺憾對亡弟太嚴苛

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19:52／MIRROR出場獻唱主題曲《金人》

導演彭秀慧負責開場白。（截圖）

金像獎‧紅地氈｜周秀娜花式透視超性感 陳慧琳激罕驚喜現身

上一屆受新冠肺炎疫情影響而沒有舉辦頒獎禮，而本屆典禮開場時，重溫上一屆的得獎名單，以及讓部份得獎者上台領獎及發表得獎感受。

曾國祥執導的《少年的你》勇奪最佳電影、最佳導演、最佳男、女主角及最佳劇本等大獎。（截圖）

上屆影帝太保。（截圖）

上屆最佳男配角得主張達明。（截圖）

《第40屆香港電影金像獎》現正舉行，《香港01》為大家即時更新賽果及現場情況。