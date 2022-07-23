專訪｜《大時代》劉青雲被丁蟹震懾　韋家輝︰方展博根本是大細路

韋家輝與劉青雲再度聚首的電影《神探大戰》，成為近期矚目港片之一，令人期待因為二人的前作不少都成為經典，備受推崇的是30年前首播的神劇《大時代》。當年第一集已經播出鄭少秋輸股票輸到走投無路，要丟四個仔落街的驚人情節，結果出街10數分數，已接獲海量投訴。



當時出任監製的韋家輝也笑言︰「TVB是大台，你怎會想到拍一套這樣的劇集可以播出街？但又真的出到街，你會想自己是否傻了？」



髮型：Peter Cheng（韋家輝）

化妝：Chi Chi Li（韋家輝）

場地：駱克道81號

韋家輝與劉青雲走在一起，是信心保證，今次就為電影《神探大戰》再聚。（KAON@rworkshop）

韋家輝與劉青雲一邊拍攝，一邊創作。青雲︰「這種拍攝方法好適合我。」(《神探大戰》劇照)

韋家輝︰「我係咪傻咗？我真係傻咗！」

時間回到30年前，1992年的10月5日，台慶劇《大時代》首播，身為監製的韋家輝並沒有坐立不安地，更沒有緊張到在電視機旁看首播，反而是自己去到沙田某商場行街食飯。劇集安排在晚上7時35分播映，15分鐘過後，他的傳呼機響個不停。韋家輝︰「是不同的記者找我，說報館收到很多投訴，鬧TVB套《大時代》一開場，便掉人落街好離譜。」

一開場，丁蟹五父子便輸股票，並決定用死去了結。事實上在拍攝該場戲時，韋家輝只認定這是結局場面，但期間怎樣發展到這裡，完全未有定案。（《大時代》劇照）

神探大戰｜炸裂式演技征服觀眾 劉青雲隔空向郭藹明真情告白

韋家輝當下都在想，是否自己出了問題？是否自己的想法跟大眾思維不同，怎會想到拍一套這樣的劇集在TVB的黃金時段放映？「怎會覺得這樣的劇集可以播出街，但又真的出到街，你會想自己是否傻了？我是真的傻了！你不夠傻便做不到這件事，便不會有這套劇集。」電影《神探大戰》中，劉青雲一角經常被指是癲是傻，但其實他是最清醒，最知道身邊發生甚麼事，情況就如當日的韋家輝，是癲是神，時間證明一切。

丁蟹最大聲叫死，但最後他最怕死。（《大時代》影片截圖）

劉青雲︰「老老實實很少人能說服到我」

當年韋家輝未被奉為神級編劇，作為演員的劉青雲，收到這個劇本時，又有冇質疑過？「當年拍《大時代》沒想這麼多，要丟便丟（丟仔落街），完全沒有想出不出到街、受不受歡迎、觀眾是否喜歡、會不會投訴，我腦內完全沒想過。」

青雲笑言第一次睇《大時代》劇本，最擔心是自己去到第四集還未有戲份。（KAON@rworkshop）

神探大戰專訪｜韋家輝原想拍《大時代》？ 劉青雲︰似又要去考試

叫青雲擔心的反而是收到劇本後，看到第四集還未看到方展博出場，然後單單是四集，丁蟹的角色塑造已非常突出︰「丁蟹個角色寫得好好，看畢劇本如果我不是演這個角色，怕且都……中伏了。」直至看到方展博出場，竟可與丁蟹匹敵，令青雲不得不佩服韋家輝的創作力。「我好記得拍到第五、六集，我入廠時工作人員跟我握手，那我便知會成功。」30年後講起，二人都略帶感慨，並徐徐地互望一下，微微一笑感到安慰。

韋家輝個人執導作，除了《和平飯店》獲發哥邀請自然當男主角，一直以來開戲一定是青雲當男主角，已成為他的定心丸。(《神探大戰》劇照)

韋家輝︰「丁蟹，係個咬佢個頭硬，咬佢屁股又臭嘅人」

自從《大時代》後，韋家輝跟劉青雲有種特別的默契，甚至安全感，連帶韋家輝往後進軍電影，特別是自己一個人執導的，都會找劉青雲來演︰「定了男主角，成件事會放心好多。」同樣去，青雲都對韋生有份特別的信任。「你聽韋生談吐好有禮貌，好有哲理，分析事情分析得好清晰，這不是一般正常人做到的事，老老實實，很少人能說服到我。」

韋家輝︰「我最初幻想丁蟹是相當恐怖的人，他殺傷力好大，由秋官去演就令件事柔化了，令人又愛又恨。」（《大時代》截圖）

《神探大戰》海報藏韋家輝青雲作品 《大時代》《嚦咕嚦咕》上榜

在拍《大時代》時，劇本是寫好了，對白亦齊，但怎樣演繹才是最大考驗，而當時韋家輝對兩位主角的演繹方式都未有定案，直至劉青雲演繹賤婆婆來探望一幕，大家才落實。韋家輝︰「我記得落到廠，正在拍攝賤婆婆去屋企找他一幕，現場青雲跟我研究，這番對白可以用幾種方法去講，他會馬上試給我看，這一幕好重要，奠定往後個角色，其實方展博內裡是有個小朋友，他是個長不大的小朋友。我好喜歡演員有選擇給你。」

韋家輝︰「他不是好朋友嗎？是好朋友，但他當你是好朋友便慘。」這句話正好解釋玲姐在劇中的慘況。(《大時代》劇照)

同樣地，由鄭少秋演丁蟹，就是跟演員一同創作了角色出來。韋家輝︰「我最初幻想丁蟹是相當恐怖的人，他殺傷力好大，你認識到這種朋友真的萬劫不復。由秋官去演就令件事柔化了，令人又愛又恨，角色昇華到另一層面，否則觀眾會看得好辛苦。」就是秋官的演繹，令大家具體知道丁蟹是個怎樣的人。「一個咬他的頭硬，咬他屁股又臭的人，他不是好朋友嗎？是好朋友，但他當你是好朋友便慘。」