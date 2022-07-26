《孩子轉運站》導演是枝裕和越洋謝票　爆結局想過「整死」宋康昊

揚威康城影展，更為男主角宋康昊摘下影帝殊榮的韓片《孩子轉運站》，上月在港開畫即榮登2022香港上映韓片開畫票房冠軍，成本年度最賣座韓國電影。進入第五周公映，票房更衝破500萬票房。為答謝廣大觀眾的支持，早前導演是枝裕和特別從百忙中抽空，以視像形式現身大銀幕出席映後分享會，歷時一小時，親自回答觀眾的提問。

是枝裕和用心解答觀眾的問題。（大會發相）

《孩子轉運站》導演映後分享會由資深影評人登徒主持，問到為何以「嬰兒暫存箱」這個在日韓均存在爭議的社會事件作為電影的題材。是枝裕和解釋：「早在2013年為了另一部電影《誰調換了我的父親》做資料搜集時，第一次聽聞原來日本熊本縣有『嬰兒暫存箱』這種設施。當時大眾意見兩極，有人認為能拯救棄嬰而支持，有人認為鼓吹棄置嬰兒而反對，所以促使我想用電影去探討這個議題。」

去到觀眾發問環節，先後有十位觀眾提問，問到為何以一張主角們的舊合照，作為電影開放式結尾。是枝裕和表示：「到了後來，每個角色因各自的原因而不能再相聚，舊照片卻捕捉了他們曾經共同擁有的時光，如同『一家人』的珍貴回憶，所以我用來作為電影最後一個鏡頭。」登徒追問導演，有否考慮過其他結局，例如讓尚賢（宋康昊 飾）與東洙（姜棟元 飾）共同撫養嬰兒羽星？是枝裕和即爆出原來曾經想過「整死」主角宋康昊！「這部電影是邊拍邊寫劇本的。拍攝到三份二時，就設定了現在這個結局。構思結局當然想過很多不同可能性，包括安排宋康昊的角色被殺。而我心底一早決定尚賢與東洙不可以留在羽星身邊。但他們曾經跟羽星建立過感情與親情，即使不在身邊，他們仍是羽星的家人。」