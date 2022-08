《銀河守護隊》(Guardians of the Galaxy)成員「樹人」的獨立短片系列《I Am Groot》近日在Disney+上架,每集只有3分鐘內容,5集分別有不同主題,走輕鬆搞笑路線。

其中一集玩分身相當精彩。(影片截圖)

相信觀眾都會關心,全程是否只得「I Am Groot」這一句對白呢?以樹人來說,的確只有這一句,不過劇中有出現其他角色,所以在某些集數都會有更多對白聽到。

雲迪素回歸聲演樹人。(Getty Images)

《I Am Groot》的創作人兼導演Kirsten Lepore表示,當初沒想到要邀請雲迪素(Vin Diesel)回歸配音,打算以前兩套《銀河守護隊》電影的錄音頂上,但後來考慮到片中每一句「I Am Groot」都有獨特感情,才決定找雲迪素回歸,而他的演繹亦一如以往出色,大家要落足耳力聽清楚每一句「I Am Groot」。

