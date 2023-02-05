給十九歲的我｜張婉婷哽咽致歉　談為母校籌款：都仲係爭好多錢

張婉婷執導的紀錄片《給十九歲的我》近日上映，電影以六名英華女校學生的成長故事為骨幹，不單大收好評，更拿下香港電影評論學會大獎的最佳電影。然而今日（5日）兩名參與拍攝的學生「阿佘」佘麗薇及「阿聆」王卓聆，控訴劇組無視她們反對上映的意願，還有涉及偷拍及漠視她們拒絕拍攝等問題。

李慧絲在社交網站撰文炮轟張婉婷，更呼籲網民不要入場睇戲。（網上截圖）

之後連有「牛下女車神」之稱的香港女子單車運動員李慧詩，亦於社交媒體撰長文，炮轟張婉婷未經她同意下將訪問片段收錄在電影中，事前連知會一聲都沒有，《給十九歲的我》成為眾矢之的，引起全城關注。

張婉婷晚上接受媒體訪問詳細回應事件。（葉志明攝）

張婉婷晚上現身《給十九歲的我》的映後分享會，記者問她當初開拍紀錄片的原意是為了替母校英華女校籌款，她提起興建泳池一事時欲言又止：「我哋學校啲女仔真係辛苦嘞，咁辛苦行咁長樓梯落去，游完又要行返咁長樓梯上嚟，但學校其實都仲係爭好多錢，我都係唔好講學校嘞⋯⋯起咗新校舍，其實仲有啲錢要畀嘅，」

記者再問這部戲否有經濟壓力，張導就話：「都唔係壓力嚟，其實學校，佢哋仲有好多籌款嘅方法，我哋呢個戲既然岀到嚟，所有收益都係畀返學校咁解啫，學校係完全唔會為咗籌款而犧牲任何嘢」。張導強調人係緊要過電影，以現時的情況來說，先要處理演員的問題：「尤其是錢啊、名啊、利啊，都係冇學生同人咁緊要，所以我哋而家好毅然咁決定停止放映⋯⋯」。

張婉婷致歉時哽咽。（影片截圖）

訪問結束前，張導藉此向所有《給十九歲的我》的台前幕後人員致歉，期間一度哽咽：「同幫咗我哋十年嘅所有嘅團隊、工作人員、學生，我哋所有主角，或者所有幫過我哋做transcript大工程嘅舊生，同埋樂隊，音樂人、音樂老師，係對你哋唔住，我希望用一個時間，睇吓可唔可以溝通返之後，或者仲有一線曙光，唔好意思」。