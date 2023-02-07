艾米漢默爆性醜聞沉寂兩年　回應食人、性侵犯指控：13歲被性虐待

憑電影《以你的名字呼喚我》（Call Me By Your Name）在2017年爆紅的荷里活男星艾米漢默（Armie Hammer），兩年前爆出多宗性醜聞，不但被指控強姦，後來更爆出他熱愛性虐及吸食人血，令其形象一落千丈，最終他在經紀公司放棄後消失於娛樂圈。轉眼沉寂近兩年，艾米漢默主演的電影《尼羅河謀殺案》（Death on the Nile）低調地在美國上映，並於Disney+串流平台上播放。



艾米漢默2021年因為性醜聞及食人傳聞，被經紀公司放棄，沉寂達兩年之久。（Getty Images）

艾米漢默憑《以你的名字呼換我》彈起，但因性醜聞而敗走荷里活。（劇照）

據外媒報道，近日艾米漢默沉寂兩年後首度接受訪問，回應有關性侵犯及食人等外界針對他個人指控。訪問中，艾米漢默指出他13歲時曾被一名年輕牧師性虐待，成為他一切怪癖的開端：「這件事對我最大的影響，在於成為我生命中首次對性建立的認知，亦令我對性生活失去了應有的控制。我在這件事中，並沒有任何控制的力量。在我生命中首對性有認知時，我沒有控制權，所以我的興趣便轉向：我希望在性生活的處境中得到掌控。」

艾米漢默曾以《以你的名字呼喚我》入圍金球獎最佳男配角。（劇照）

而艾米漢默亦在訪問中透露，兩年前他在性醜聞及相關指控爆出後，曾經在大海中一直向外游，企圖以此自殺。但他表示自己最後決定放棄，因為他不希望丟棄兩個子女，從此沒有父親。

Discovery+推出紀錄片《House of Hammer》深入探討這個上流家族的暗黑歷史。（紀錄片海報）

艾米漢默兩年前的連串負面新聞，亦令漢默家族的暗黑秘史浮面，Discovery+更拍攝了《漢默家族》（House of Hammer）紀錄片，指秘這個家族背後的黑歷史，醜聞甚至追溯超過家族的五代成員。