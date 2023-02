艾米漢默爆性醜聞沉寂兩年　回應食人、性侵犯指控：13歲被性虐待

憑電影《以你的名字呼喚我》(Call Me By Your Name)在2017年爆紅的荷里活男星艾米漢默(Armie Hammer),兩年前爆出多宗性醜聞,不但被指控強姦,後來更爆出他熱愛性虐及吸食人血,令其形象一落千丈,最終他在經紀公司放棄後消失於娛樂圈。轉眼沉寂近兩年,艾米漢默主演的電影《尼羅河謀殺案》(Death on the Nile)低調地在美國上映,並於Disney+串流平台上播放。



艾米漢默2021年因為性醜聞及食人傳聞,被經紀公司放棄,沉寂達兩年之久。(Getty Images)

艾米漢默憑《以你的名字呼換我》彈起,但因性醜聞而敗走荷里活。(劇照)

據外媒報道,近日艾米漢默沉寂兩年後首度接受訪問,回應有關性侵犯及食人等外界針對他個人指控。訪問中,艾米漢默指出他13歲時曾被一名年輕牧師性虐待,成為他一切怪癖的開端:「這件事對我最大的影響,在於成為我生命中首次對性建立的認知,亦令我對性生活失去了應有的控制。我在這件事中,並沒有任何控制的力量。在我生命中首對性有認知時,我沒有控制權,所以我的興趣便轉向:我希望在性生活的處境中得到掌控。」

艾米漢默曾以《以你的名字呼喚我》入圍金球獎最佳男配角。(劇照)

而艾米漢默亦在訪問中透露,兩年前他在性醜聞及相關指控爆出後,曾經在大海中一直向外游,企圖以此自殺。但他表示自己最後決定放棄,因為他不希望丟棄兩個子女,從此沒有父親。

Discovery+推出紀錄片《House of Hammer》深入探討這個上流家族的暗黑歷史。(紀錄片海報)

艾米漢默兩年前的連串負面新聞,亦令漢默家族的暗黑秘史浮面,Discovery+更拍攝了《漢默家族》(House of Hammer)紀錄片,指秘這個家族背後的黑歷史,醜聞甚至追溯超過家族的五代成員。