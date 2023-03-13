第95屆奧斯卡金像獎，香港時間今早（13/3）揭盅，楊紫瓊（Michelle）憑《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once），大熱奪得最佳女主角，成為首位華人演員獲得最佳女主角獎，改寫影壇歷史。而Miichelle已憑該角色，先後奪得第94屆國家評論協會最佳女主角獎、第80屆金球獎音樂喜劇類最佳女主角、美國演員工會獎最佳女主角、獨立精神獎最佳主角演出等影后寶座。



楊紫瓊以大熱姿態，成為首位華人奧斯卡影后。（直播截圖）

楊紫瓊今日以全白造型登場。（視覺中國）

出生於馬來西亞霹靂州怡保市的楊紫瓊，15歲考入英國皇家舞蹈學院學習芭蕾舞，擁有英國皇家舞蹈學院戲劇舞蹈專業學士學位，後因強行苦練舞蹈，導致脊椎受傷而終止舞蹈生涯。去到1983年，楊紫瓊獲媽媽鼓勵參加「馬來西亞小姐」競賽，更獲得冠軍寶座，這亦奠定她投身香港演藝界的契機。1984年楊紫瓊獲邀到香港與周潤發拍攝廣告片，繼而獲賞識拍攝港產片，首部電影是洪金寶執導的《貓頭鷹與小飛象》，更因為認識了老闆潘迪生。

羅芙洛在《皇家師姐》跟楊紫瓊演拍檔，展現好身手令觀眾留下深刻印象。（電影截圖）

由老闆變成老公

當時Michelle以身手見稱，很快就以一部《皇家師姐》，奠定香港頭號動作女星地位。到1988年，Michelle與潘迪生結婚，並為婚姻決定息影，專心飾演妻子角色，不過這段婚姻只維持3年便離婚收場。楊紫瓊曾作客《魯豫有約》時透露，自己按照前夫意願息影全心投入家庭生活，但她感覺生活上就似只能依附潘迪生，令自己感到很迷茫，覺得豪門少奶奶的生活並不適合自己， 最終二人在3年後離婚收場。

《東方三俠》拍攝時，梅艷芳、楊紫瓊、張曼玉與杜琪峯合照。（圖片擷取自：micchii520 Twitter）

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曾是全球最高身價動作女星

離婚後的楊紫瓊，1992年正式復出，參與成龍主演的《警察故事3超級警察》，超凡的身手令她躍升成為當年全球最高身價的女動作影星。雖然拍的是動作片，畫面都是兇狠樣貌，但一直以來Michelle都不乏追求者，曾經就傳過與國際導演Olive Stone、香港珠寶商人楊秉梁、當年的寰亞電影公司總裁鐘再思交往過，但多是一瞬即逝。直到多年後，楊紫瓊終遇到真命天子，還要是一段忘年戀。

《奇異女俠玩救宇宙》由楊紫瓊主演，上畫以來一直成為話題。（電影公司提供）

遇上年長17歲的愛

直到2004 年，楊紫瓊大方承認跟時任法拉利（Ferrari ）CEO 與 Ferrari 賽車部門總經理 尚陶德（Jean Todt）交往中，而想不到這次表白，就是一段愛情長跑的開始，至今已邁進第十九個年頭。即便男方比自己大十七歲，也沒有成為二人的障礙。

楊紫瓊更公開自己跟Jean Todt的認識經過，當時她在上海出席一個晚宴，初次認識了Jean Todt。對方對自己一見鍾情，更激動到當晚便忍不住向她下跪表白示愛，此舉令楊紫瓊吃不消，但當中又帶幾分驚喜。

楊紫瓊與比她大17歲的尚·陶德(Jean Todt)相戀，男方對她一見鍾情，並展開了猛烈的追求。（michelleyeoh_official@IG）

有指這次強行示愛其實並沒有成功，要去到第二次聚會才成為真正的朋友，並發展成戀人。雖然17年的年齡差，會比外人看起來覺得不配，但楊紫瓊深知自己追求的是心靈上的契合，自己亦不再是年輕的少女心態，喜歡可靠、有内涵的男人。而更重要是Jean對她的事業非常尊重和支持，這與第一趟婚姻的經歷有很大對比。

（michelleyeoh_official@IG）

Jean Todt相當支持楊紫瓊的工作，早前更結伴出席頒獎禮。（Getty Images）

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楊紫瓊忘年戀甜蜜如初

相戀後，楊紫瓊不時在IG放閃，照片中與男友躺在床上臉貼臉的自拍，附上英文感言：「慶祝交往6000天，更是為了慶祝一個更加團結、富有同情心和更美好的世界。」看來忘年這回事，並沒有動搖Michelle。楊紫瓊認為選擇可以過一輩子的男人，要看對方願不願意接受最真實的你，還要給予對方足夠的信任和尊重。看來二人正正擁有難得的互信。

有指楊紫瓊男朋友Jean Todt 一早便有向她求婚，但是經過多年的沉澱，他們之間的愛情早已潛移默化地變成了難以割捨的親情，一紙婚書對於楊紫瓊來説已經沒代表甚麼，二人早已經成對方生命中不可或缺的一部分。