《侏羅紀公園》男星Sam Neill　罹患淋巴癌第三期︰我可能快死了

於經典荷里活電影系列《侏羅紀公園》(Jurassic Park)中,飾演亞倫博士聞名的紐西蘭男星森尼爾(Sam Neill),接受英國媒體訪問時,自爆罹患淋巴癌第三期,震驚各界。



Sam Neill於經典荷里活電影系列《侏羅紀公園》(Jurassic Park)中,飾演亞倫博士。(網上圖片)

Sam Neill最近發表回憶錄《Did I Ever Tell You This?》,當中第一章即自爆去年宣傳《侏羅紀世界:統治霸權》(Jurassic World Dominion)時,首度出現淋巴結腫大(swollen glands),被診斷出血管免疫芽細胞性T細胞淋巴瘤(Angioimmunoblastic T cell lymphoma, AITL),即淋巴癌第三期,寫道︰「我可能快死了,得加快寫書的速度」,雖然經過化療癌細胞已消失,但餘生每個月仍需服用新的化療藥物避免復發,坦言面對抗癌過程是「黑暗時刻」。

Sam Neill接受訪問時自爆患淋巴癌第三期。(IG:@samneilltheprop)

他在澳洲《衛報》長篇專訪中表示,「我不能假裝去年沒有經歷過黑暗時刻,但這些黑暗時刻烘托出光明(throw the light into sharp relief),你懂得,讓我感激每一天,非常感激我的所有朋友,很高興還活著」。