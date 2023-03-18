《侏羅紀公園》男星Sam Neill　罹患淋巴癌第三期︰我可能快死了

於經典荷里活電影系列《侏羅紀公園》（Jurassic Park）中，飾演亞倫博士聞名的紐西蘭男星森尼爾（Sam Neill），接受英國媒體訪問時，自爆罹患淋巴癌第三期，震驚各界。



Sam Neill於經典荷里活電影系列《侏羅紀公園》（Jurassic Park）中，飾演亞倫博士。（網上圖片）

Sam Neill最近發表回憶錄《Did I Ever Tell You This?》，當中第一章即自爆去年宣傳《侏羅紀世界：統治霸權》（Jurassic World Dominion）時，首度出現淋巴結腫大（swollen glands），被診斷出血管免疫芽細胞性T細胞淋巴瘤（Angioimmunoblastic T cell lymphoma, AITL），即淋巴癌第三期，寫道︰「我可能快死了，得加快寫書的速度」，雖然經過化療癌細胞已消失，但餘生每個月仍需服用新的化療藥物避免復發，坦言面對抗癌過程是「黑暗時刻」。

Sam Neill接受訪問時自爆患淋巴癌第三期。（IG：@samneilltheprop）

他在澳洲《衛報》長篇專訪中表示，「我不能假裝去年沒有經歷過黑暗時刻，但這些黑暗時刻烘托出光明（throw the light into sharp relief），你懂得，讓我感激每一天，非常感激我的所有朋友，很高興還活著」。