張國榮逝世20年｜《夜半歌聲》拜師練台詞　點名古天樂演出不成功

哥哥張國榮離開大家已經20個年頭，留下來每部作品都令人懷念，其中一部《夜半歌聲》（1995），早年曾作4K修復重登大銀幕，讓粉絲重溫哥哥的風采。雖然作品在票房及成就都不算標青，但背後製作的故事都令人津津樂道，當中包括張國榮為演好角色，邀請國家一級的台詞老師孫鳳琴指導，又克服畏高，拍下經典一幕，更不忘提攜後輩演出，可惜最終不成事。



張國榮在戲中飾演青年演員宋丹平，因主演歌劇迷倒成千上萬女性，但他只對清純的富家少女杜雲嫣（吳倩蓮飾）心動。（《夜半歌聲》劇照）

自覺跟角色相似要落力演好

《夜半歌聲》是張國榮唯一兼任監製過的電影，他在戲中飾演當紅的舞台劇演員「宋丹平」，迷倒成千上萬的女性，但對她們他均不動心，只與清純的富家少女杜雲嫣（吳倩蓮飾）墜入愛河。哥哥曾透露自己與角色「宋丹平」有點相似，想法大膽，又努力做自己想做的事，是個至情至性的人，對愛情並同樣執著。

二人戀情曝光後，遭到女方父親強行阻止，雲嫣從此被禁閉在家。（《夜半歌聲》劇照）

哥哥拍攝這部戲時，為做出最好的作品給觀眾，特別找來一位台詞老師孫鳳琴，希望對方能指導他的表現。哥哥對師資的要求亦很嚴格，他想找一位既是電影學院的教授級，但同時也具有演員身份的，劇組最後找到國家一級演員及表演教授孫鳳琴。

哥哥曾透露自己與角色「宋丹平」有點相似。（《夜半歌聲》劇照）

孫鳳琴曾在節目上憶述他與哥哥拍《夜半歌聲》時的點滴，原來當時哥哥淋雨濕透身，第一時間都是關心老師的狀況。（影片截圖）

哥哥只顧老師暖和不理自己冰冷

導演孫鳳琴曾在節目上憶述他與哥哥拍《夜半歌聲》時，態度誠懇，尊師重道，「一見到我就先鞠個恭打招呼，還燒了三柱香，正式拜師。」其中最令老師難忘是有場戲，講到哥哥與吳倩蓮要在雨中追逐，在零下低溫中淋雨非常寒冷，孫鳳琴在旁聽張國榮說台詞。到張國榮休息時，他不顧自己會濕透病倒，反而第一時間關心老師會否覺得冰冷，立即帶她到保姆車休息，老師還憶述︰「他真的很貼心，不管自己淋雨淋到手是冰的，還先拉著我過去暖爐前暖暖身體。」

有一場戲，哥哥要演一場長達4分鐘的獨腳戲，訴說角色10年來被毀容，躲藏過日子的冤屈，整段戲台詞很多，情緒起伏極大。拍攝前哥哥與老師對了台詞，沒有NG一次完成，孫鳳琴大讚他︰「不只是一個藝人了，是位藝術家。」

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鮑德熹憶述哥哥有畏高症

而曾經憑《臥虎藏龍》獲奧斯卡最佳攝影的鮑德熹，也是《夜半歌聲》的攝影師，他憶述哥哥拍《夜半歌聲》時，毫無架子，跟工作人員關係很好，永遠不遲到，做足準備功夫、背好台詞等埋位。鮑德熹還記得一場戲講述哥哥要在3層樓高的邊緣，向下望著站在1樓的吳倩蓮，拍完之後他看到張國榮的手在微微的抖，問他甚麼事，哥哥笑說：「其實我有畏高症。」但事前一直沒有提及，可見哥哥為拍出來畫面理想，寧願自行克服弱點不礙拍攝。

鮑德熹記得哥哥當時站在3層樓高的邊緣，向下望著站在1樓的吳倩蓮，拍完後張國榮的手在抖。（《夜半歌聲》劇照）

曾力薦古天樂演出

張國榮當年曾點名「雙古一鄧」古天樂、古巨基及鄧一君是娛樂圈未來新星，而哥哥亦不是得把口講完就算，到有份做監製的《夜半歌聲》拍攝時，便提議「韋青」一角，由古天樂演出。可惜當時古天樂正演出電視劇《神鵰俠侶》，TVB不願放人影響拍攝進度，哥哥最終不得不放棄。

最後角色由黃磊演出。（《夜半歌聲》劇照）

而同為監製的黃百鳴便指，當時哥哥繼續尋覓適合人選，後來從一部電影《邊走邊唱》看到了一個新演員，但他不清楚那位新演員的名字，後來得知是黃磊，便邀請他來演。事實上他曾在電影《霸王別姬》演小嫖客，後來便憑《夜半歌聲》獲得第三屆長春電影節最佳男配角，證明哥哥眼光的準繩。