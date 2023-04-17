金像獎2023︱特刊印錯名　竟成Edan醒目向劉青雲自我介紹集郵契機

「第41屆香港電影金像獎頒獎典禮」昨日（16日）舉行，事前特刊上最佳男主角一頁，竟將三屆影帝劉青雲的英文名配成Edan Lui（呂爵安英文名），不過錯有錯著，醒目仔Edan就藉此與劉青雲打開話匣子，自我介紹：「你好啊，我就係嗰個Edan Lui。」更成功索合照！



「第41屆香港電影金像獎頒獎典禮」頒獎禮前夕，紀念特刊書被發現文字資訊有錯，疑似做漏校對。特刊早前曾於金像獎協會指定地點限量發售，售價為港幣168元，封面扉頁海報將提名「最佳男主角」的劉青雲英文姓名錯寫為「Edan Lui」，印製特刊的公司《18/22》其後發表道歉聲明，並承諾重印及為錯版書套安排更換。

《第41屆香港電影金像獎》特刊錯寫提名「最佳男主角」劉青雲的英文姓名作「Edan Lui」。（陳順禎攝）

Edan昨日行紅地氈時被問起此事，以輕鬆方式回應：「諗唔到會用呢個名上位，希望有朝一日中文名都變埋我！」即表示盼望將來可以有份角逐「最佳男主角」，又笑言希望Keep一本錯體版。

Edan以輕鬆方式回應特刊錯名事件。（陳順禎攝）

不過錯有錯著，Edan在頒獎禮上，就藉此事同劉青雲打開話題和集郵，他在社交平台貼上跟影帝劉青雲的合照，寫道：「我今日同青雲講：『你好啊，我就係嗰個Edan Lui。』 #難忘的晚上 #有咩遲啲再講 #感恩foreverything #亦感謝你們。」Edan一向甚懂討前輩歡心，今次網友亦大讚他醒目，留言：「一場意外打開咗話題🤣🤣🤣 叻！」相信劉青雲一定會記住他。陳俞希（Hailey）亦說：「可唔可以叫埋佢喺你個名隔離簽個名？」

此外，由於有娛樂KOL及不少粉絲開玩笑說Edan的Ferragamo服裝白色部分似「廁紙」、三角巾，因此也有人留言：「喜馬拉雅星+中東石油(廁紙)王子」、「佢有冇問你借厠紙？」又表示好想知青雲點回答他。

特刊印錯名，卻促成Edan與劉青雲搭話及合照。（Instagram：edanlui）

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