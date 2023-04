金像獎2023｜梁芷珊批搵楊紫瓊頒新演員獎不得體　網民：薪火相傳

《第四十一屆香港電影金像獎》昨晚落幕,網上對賽果等有不少爭議,但今年絕對是近年來搞得最盛大的一次,尤其是邀請到出爐奧斯卡影后楊紫瓊擔任頒獎嘉賓,但才女梁芷珊就認為請她遠道而來頒發「最佳新演員獎」有欠妥當,轟大會不得體。不過有網民就不同意,反而讚賞大會安排,更叫梁芷珊階級觀念不要太重。



奧斯卡影后楊紫瓊(Michelle)昨日現身《第四十一屆香港電影金像獎》,率先以頒獎嘉賓身份亮相,頒發「最佳新演員」獎項,她在台上跟大家打招呼,台下觀眾即報以熱烈掌聲,令Michelle非常感動,又說:「好開心香港金像獎大會畀我呢個機會返嚟同大家見面,可以同你哋講多謝,你哋不嬲對我嘅愛好同支持!」

奧斯卡影后楊紫瓊,鳴謝金像獎大會讓她有機會返香港同大家見面。(陳順禎攝)

Michelle 1985曾經憑電影《皇家師姐》入圍金像獎「最佳新人」獎,儘管當時不敵《女人風情話》的陳婉麗,但失落此獎完全無阻Michelle在香港以至國際影壇大放異彩。她頒獎時也談到當年角逐新人獎一事,指拍戲生涯第一次獲得提名就是這個獎,認為自己好適合頒發「最佳新演員」獎,並寄語大家不要放棄夢想:「所以如果我哋只要奮鬥、努力、堅持,永遠都never give up,believe in your dreams and your dreams do come true!」最後,年僅10歲、主演《白日青春》的巴基斯坦裔演員林諾,從Michelle手上接過「最佳新演員」獎座。

楊紫瓊指自己入行後第一個電影提名,就是金像獎「最佳新人」,而她在今屆金像獎頒獎典禮上,頒發「最佳新演員」予《白日青春》的小演員林諾。(陳順禎攝)

才女梁芷珊當時都有睇直播,但她就說找Michelle頒發「最佳新演員」獎是全晚「最令我驚訝的一幕」,甚至比《給十九歲的我》獲頒「最佳電影」時的得獎者感言更讓她驚訝。梁芷珊說:「當『香港電影金像獎』大會邀得楊紫瓊當頒奬嘉賓,她大方答允,並且遠道而來,而大會給楊紫瓊安排的位置和任務,是頒發「最佳新演員獎」,Not even是頒獎給香港的『最佳女主角』or『最佳男主角』。香港電影金像獎邀得奧斯卡最女主角頒獎給香港最佳新演員!!大會沒有覺得這種不得體有問題,猶如楊潤雄沒有覺得恭賀香港演員楊紫瓊有問題?」

向來致力推動本地足球發展的她,之後以足球名將麥巴比作例子,並說:「既然今日香港電影金像奬有楊紫瓊頒獎給香港最佳新演員,香港足球明星頒獎典禮邀得麥巴比頒香港最佳年青球員獎,應該不是夢!(由現在開始期待麥巴比,無麥巴比都要山東球員孫興民!)」

梁芷珊指大會請重量級人馬楊紫瓊遠道而來頒發「最佳新演員」獎,是不妥當和有欠得體,令她非常驚訝。(facebook:梁芷珊Canny Leung)

此Post一出即引起網民熱議,許多人好奇Michelle會否需要早走趕行程,所以負責頒第一個獎。雖然有人同意梁芷珊的看法,但大部分網民都留言表示找Michelle頒發「最佳新演員」獎有傳承意味,給後輩鼓勵,指說不定得獎人有天也能在影壇發光發亮、向Michelle睇齊。

網民留言:「會唔會係楊想頒獎俾新演員,以達致薪火相傳嘅效果?」「薪火相傳有乜問題,獎項也要分大細?新演員就不及男女主?」「人哋楊小姐已經一早講咗未拎到奥斯卡前已經相約咗佢頒獎畀新演員啦,有乜問題呀?」「新演員將來亦有機會超越其他人,梁小姐太計較階級了。」有人就問:「頒畀個新演員有幾唔得體呢?有邊個演員無『新』過呀?」梁芷珊則親自回覆:「我提出的,唔係演員方的問題,是安排方的問題。當然,你覺得安排方也沒有問題,是沒有問題的。」