《奧本海默》原爆題材敏感日本冇得上　網民以《珍珠港》證仲有機

由荷里活名導基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的新作，《奧本海默》（Oppenheimer）將於本周四（20/7）上映。其實路蘭每有新作，都定必成為全球影迷的話題，大家都期待上畫日。不過該片在日本上畫日子就似乎受阻，遲遲都未公布，當地網民懷疑由於今次故事講述原子彈，容易令人想起日本在二戰時期的慘痛經歷，故院商遲遲未有定檔。



《奧本海默》講述美國的曼克頓計劃，由物理學家奧本海默領導計劃研發原子彈。（《奧本海默》海報）

《奧本海默》在全球掀起話題，全球影迷都引頸以待，今次亦是路蘭轉投環球影業後首部作品，而舊當家華納影業亦不甘示弱，專登安排《Barbie芭比》（Barbie）同日上畫，實行以偏鋒之作狙擊，令大家都觀望兩片的票房走勢。

路蘭指會以真實爆破去拍《奧本海默》。（《奧本海默》劇照）

至於日本方面，為保護本土作品，外語片向來會較遲上畫，今次《Barbie芭比》於日本鐵定8月11日上，比全球遲三星期左右，但同期的《奧本海默》就一直未有聲氣，連宣傳片都未有。有人懷疑因為電影是改編自「原子彈之父」物理學家Robert Oppenheimer的故事，而日本正正就在二戰期間，廣島與長崎兩地，承受原子彈襲擊，視為國殤，故網民推斷電影主題在日本是非常敏感的題材。

日本網民都有推測電影無法上映的原因，但仍然期待電影可以在日本上畫。（網頁截圖）

《奧本海默》的故事，講述美國的曼克頓計劃，由物理學家奧本海默領導計劃研發原子彈。電影何時上畫，在日本電影資訊網站掀起不少討論，有當地網民指日本對海外電影的上畫日期，向來都較遲，以路蘭的舊作為例，最多一部是延遲一至兩個月之久。事實上中國都有安排該片上畫。

各地影迷都為《奧本海默》與《Barbie芭比》正面交鋒製作宣傳圖。（網上圖片）

更有網民回帶指當年的《珍珠港》（Pearl Harbor, 2001），講日本偷襲美軍的行為，都有順利上畫，只要電影能帶出反戰訊息，以廣島及長崎的情況傳達戰爭及原子彈的禍害，都冇不可。不過到目前為止，電影在日本都未有上映日期，最終《奧本海默》能否在當地上映都未有定案，而環球影業至今亦未有正式回應。