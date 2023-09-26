轟天猛將4｜史泰龍開畫票房失守千萬　仲輸畀第三周《詭修女II》

全球狂收62億（約港幣483億）的《轟天猛將》(The Expendables) 系列，最新一集《轟天猛將4》（EXPEND4BLES） 更精銳強悍，加盟新血巨星暨現役頂級動作班子首連陣線，令成為四集中最戰將雲集的一次巔峰。今次是史泰龍（Sylvester Stallone）與積遜史特咸（Jason Statham）領軍，不過電影似乎未獲大眾支持，上映前收到不少看完試映的業界批評，而上映後，北美票房都未如理想。



77歲的史泰龍，於《轟天猛將4》又帶一班老戰友出征！（《轟天猛將4》電影劇照）

《轟天猛將4》上週末在北美的開畫數字，只有 830 萬美元（約6,450萬港元），是全系列最低的北美開畫票房成績。當年第一集《轟天猛將》（The Expendables），北美首周就大收3480 萬美元（約2億7000萬），但隨後該系列的開畫數字的確一路下滑，第二集是2850 萬美元，第三集則只剩 1580 萬美元，來到第四集，更跌破千萬美元大關。

50 cent轉拍動作片。（《轟天猛將4》劇照）

今集有埋Tony Jaa。（《轟天猛將4》劇照）

更失威是電影開畫亦無法摘下票房冠軍寶座，票房輸畀已經第三星期上映的《詭修女 II》（The Nun II），僅勝10萬美元，以840 萬美元蟬聯第三周票房冠軍。雖然《詭修女 II》只時已大破2億美元，但都比第一集創下的3.65 億美元差一大段距離，不過因為製作成本低，輸極都有賺，反觀《轟天猛將4》似乎要遭遇一次滑鐵盧，更甚是冇乜機會可以去到1 億美元大關。

《詭修女II》預告驚嚇位甚多，觀眾可以期待電影中更嚇人的心跳情節。（《詭修女II》預告截圖）