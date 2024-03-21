沙嗲牛肉麵推介11間名店！必試榮記煲仔麵！最強人氣好好運將重開

沙嗲牛肉麵推介｜沙嗲牛肉麵是港式茶餐廳其中一項「主菜」，不少港人由細食到大！《香港01》「好食玩飛」記者精選全港11間人氣沙嗲牛肉麵餐廳，包括將於3月底重開的好好運快餐店、元朗永順超濃郁沙嗲牛、慈雲山榮記沙嗲牛肉煲仔麵等，全部在網上都大受好評，即看下文介紹！



圖為肥仔銘茶餐廳沙嗲牛肉麵。（Willy Willy@fb）

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沙嗲牛肉麵推介【1】好好運快餐店 ── 被封世一沙嗲牛

被網民封為世一沙嗲牛的好好運快餐店去年11月結業，早前宣布將於3月25日在荔枝角原區重開。好好運快餐店以沙嗲牛肉麵聞名，牛肉量大肉嫩，汁濃帶少少辣味，而且可配搭煎蛋、餐肉、紅腸等食材，吸引不少沙嗲牛愛好者朝聖，繁忙時間或要排隊。

好好運快餐店

地址：荔枝角永康街79號創匯國際中心地下B舖



沙嗲牛肉麵推介【2】永順沙嗲牛肉專門店 ── 超濃郁沙嗲汁、可走湯

由1982年開業至今的永順沙嗲牛肉專門店長年位居網民沙嗲牛排名前三甲，是屯元天一帶的名店。超濃郁沙嗲汁微甜鹹香，牛肉炒過帶微微焦香，麵底除了常見的米線、米粉、通粉、褔麵，推薦加HK$4試試蟹王麵，亦可叫走湯變沙嗲牛撈麵。環境方面，餐廳去年重新裝修後光猛新淨，坐得舒服。

永順沙嗲牛肉專門店

地址：元朗元朗安寧路2號冠煌樓地下F號舖

電話：2474 7074

營業時間：星期一至日 6:30am-5:30pm



沙嗲牛肉麵推介【3】新華茶餐廳 ── 選用新鮮牛肉

長沙灣老字號新華茶餐廳已有57年歷史，承傳三代人。餐廳名物沙嗲牛肉麵使用新鮮牛肉，醃製後再以獨家配方沙嗲醬生炒，稔滑入味。除了沙嗲牛肉麵，店內還有必吃馳名蛋撻，值得一試！

新華茶餐廳

地址：長沙灣青山道334號地舖

電話：2387 3698

營業時間：星期一至日 6:00am-10:30pm



沙嗲牛肉麵推介【4】金園茶餐廳 ── 牛肉份量多

長沙灣區另一間老字號茶記金園茶餐廳，沙嗲牛肉麵的牛肉份量多，沙嗲汁較少，顏色較清。店內的蛋撻同樣出名，不能錯過！

金園茶餐廳

地址：長沙灣青山道314號地舖

電話：2725 6386

營業時間：星期一至日 6:30am-9:00pm



沙嗲牛肉麵推介【5】濃姐茶餐廳 ── 沙嗲濃郁帶甜味

新蒲崗一向多美食。濃姐茶餐廳的沙嗲牛肉麵湯底濃郁帶甜味，沒有花生粒，面條偏硬有咬口，牛肉夠大塊，不少食客都讚不絕口！沙嗲牛肉麵早餐配搭雙腸奄列方包，夠晒飽。

濃姐茶餐廳

地址：新蒲崗崇齡街91-93號安強大樓地舖

電話：2326 0186

營業時間：星期一至六 5:00am-10:00pm；星期日 5:00am-6:00pm



沙嗲牛肉麵推介【6】肥仔銘茶餐廳 ── 沙嗲牛肉／魷魚麵

沙嗲牛肉麵香濃惹味，帶少許辣味，不過湯汁較少，有需要可以加湯。全日跟餐有火腿、煎蛋、白方包、飲品。除了經典沙嗲牛肉麵，亦可試試煙靱爽口的沙嗲魷魚麵。肥仔銘茶餐廳是新蒲崗一帶的人氣茶記，繁忙時間或要排隊。

肥仔銘茶餐廳

地址：新蒲崗錦榮街9號地下

電話：3542 5028

營業時間：星期一至六 7:00am-3:30pm；星期日休息



沙嗲牛肉麵推介【7】榮記茶餐室 ── 沙嗲牛肉煲仔麵

慈雲山榮記最出名沙嗲牛肉煲仔麵，價錢HKD$70比普通沙嗲牛肉麵稍高。沙嗲牛湯底極濃，配上豆卜及芽菜等配菜，更添口感。以煲仔盛上的沙嗲牛麵，熱辣辣一不小心就容易「焫口」。不吃牛肉的話，還可以選擇豬扒或雞扒。

慈雲山榮記

地址：慈雲山毓華里12號地下A-B號舖

電話：2328 9232

營業時間：星期一至六 6:30am-9:30pm；星期日及公眾假期 6:30am-5:00pm



沙嗲牛肉麵推介【8】陳通記 ── 長洲必食多花生粒

假日到長洲遊玩必食陳通記招牌沙嗲牛肉米通，湯底帶有濃郁花生香氣，加上花生粒粒更添咬口，牛肉嫩滑。米通比一般通粉長身，口感煙韌，充分吸收湯汁，是長洲早餐的人氣選擇。

長洲陳通記

地址：長洲大興堤路2號長洲市政大廈地下熟食中心13號舖

電話：2981 8877

營業時間：星期二至日 7:00am-4:00pm；星期一休息



沙嗲牛肉麵推介【9】牛牛 ── 特濃沙嗲重口味必食

特濃沙嗲牛肉麵大大碗汁香味濃，重花生味，牛肉高質份量大。特濃湯底的質地介乎於撈麵同湯麵之間，每一口麵都充滿濃厚湯汁，重口味人士必食！胃口大的話，還可以加飯撈剩下的湯汁。

牛牛

地址：西貢福民路58號高富樓A座地下32號舖

電話：4611 6216

營業時間：星期一至日 12:00pm-8:00pm



沙嗲牛肉麵推介【10】金鳳茶餐廳 ── 湯少似撈麵

沙嗲牛賣相一般，但味道有驚喜。用碟上的沙嗲牛湯極少，撈混偏甜的沙嗲汁後別有一番風味，有點像撈麵。除了沙嗲牛，金鳳的招牌菠蘿油亦不能錯過！

金鳳茶餐廳

地址：灣仔春園街41號春園大廈地舖

電話：2572 0526

營業時間：星期一至日 6:45am-7:00pm



沙嗲牛肉麵推介【11】紅茶冰室 ── 分店多、沙嗲醬滿滿

大型連鎖茶餐廳紅茶冰室有多間分店，總有一間在附近。招牌沙嗲牛肉麵的沙嗲醬滿滿，麵條彈牙，常餐配超好吃的牛油丹麥酥方包和火腿奄列，路過可以一試！

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