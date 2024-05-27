麥當勞新App優惠一連7日！下載即享　頭炮$20九件麥樂雞+汽水

麥當勞新App強勢登場！即日（5月27日）起一連7日，將會大派超抵優惠！除了每日也有的「$10套餐現金券」迎新獎賞外，更日日推出不同美食優惠，頭炮是「$20九件麥樂雞配中汽水」；其他優惠還有「$25雙層魚柳飽配中汽水」！如果想盡享最多著數，記得下載新App！想知一連7日不同優惠，即睇下文了解。



麥當勞即日起一連7日推出不同美食優惠。（香港麥當勞）

麥當勞新App 5月16日推出後反應熱烈，至今已錄得超過100萬人下載，佔據香港App Store與Google Play免費App下載量排行榜榜首。麥當勞新App不但全面升級新功能，還陸續給大家派福利。

除了最受歡迎、日日派發「$10套餐現金券」外，即日起麥當勞新App更會一連7日輪流推出不同優惠，頭炮是「$20九件麥樂雞配中汽水」，星期六更推出「$10兩件酥皮朱古力批」（詳情見下表）！但要留意，要獲得有關優惠，需先下載最新麥當勞App，並登記成為會員。

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優惠不止這樣簡單，由即日起至2024年6月30日，入PayMe App搶港幣5元麥當勞快閃優惠券！領券後即日內到麥當勞餐廳或App消費滿港幣40元或以上，優惠券即自動扣減。