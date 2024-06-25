灣仔書展7大優惠｜必搶$10小說／入場門票$5購買方法／送冰巾

香港書展將於7月17至23日，一連七日於灣仔會展舉行。今屆書展與往年一樣，將邀請著名作家及星級嘉賓交流心得，以及同場舉辦「香港運動消閒博覽」及「零食世界」兩大活動，當然還有多個折扣優惠！《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整合了書展全攻略，一文看清如何領取免費贈品、展商優惠、展覽詳情，還有不能錯過的獨家早鳥優惠及超級書迷證等緊大家！



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香港書展2024｜著名作家駐場 一票可訪三展覽

第34屆書展將於7月17至23日在灣仔會展中心舉行，今年主題是「影視文學」，從香港閱讀世界：漫遊光影文字間。書展預計約有760家展商參與，舉辦超過600項文化活動。書展共有8大展區，包括綜合書刊館、兒童天地、英語世界、中國內地出版、文藝廊、世界文藝廊、心靈書區及音像、文儀用品及文化精品館。

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另外，書展也會繼續邀請著名作家及名人與讀者分享創作及寫作心得，例如最近熱爆的本土電影《九龍城寨：圍城》的原著小說作家余兒、《繁花》金宇澄也會出席。大家除了可入場選購心儀書籍外，還可與知名作家見面！

第34屆書展將於7月17至23日在灣仔會展中心舉行。（羅淑瑩攝）

除了書展之外，大家只要一票在手，還可參與同時舉行的「香港運動消閒博覽」及「零食世界」兩大活動，就可以玩盡三大夏日文化消閒盛事，暢遊閱讀、運動、消閒及零食選購多個範疇的展區！

香港書展2024詳情

日期：7月17日至7月23日

地點：灣仔香港會議展覽中心

地址：香港灣仔博覽道1號

開放時間：7月17日至7月22日：10:00-22:00／7月23日：09:00-17:00



香港書展2024門票｜獨家早鳥低至半價優惠＋超級書迷證

門票分為成人及小童，票價分別為$30及$15。如果不想到時排隊購票，且想快一步預購，現時還有獨家低至$5的早鳥優惠，以及非常實惠的超級書迷證，除了可以$88無限次進場外，還可走快速通道，那就可以更加隨心所欲地大手入貨！

書展門票早鳥優惠：

成人：$15（原價$30）

兒童：$5（原價$10）



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超級書迷證（無限次進場＋快速通道）：

每張超級書迷證只限一人使用及進場，持證人士於香港書展 2024 可無限次以特別通道進入會場。



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書展展場7大著數優惠搶先睇！

書展優惠【1】灣仔天地書店 低至$10一本

天地書店今年還響應書展影視文學主題，特設「影視文學」名作家專區，出售多款影視作品改編的著作！重點當然是《金庸選集》套裝啦！此外，攤位所有天地版書籍除了有8折優惠外，優惠專區還低至5折起！部分書籍更以$10、$20「開心價」出售！買得越多，還有機會獲贈精美禮品！

攤位：1C-D02（綜合書刊館）



書展優惠【2】文藝廊 免費限量打印

今年書展其中一大賣點展區文藝廊，為了可以讓書展動靜皆宜，特意增設了不少互動裝置，其中不得不提的，就是配合AI設計的打卡專區。大家走進專區內，便可透過AI技術穿上特定的文學改編電影的角色服裝打卡拍照，而且還會幫你曬埋相！不過要注意的是，打印照片每天有指定限額，不想錯過機會，就要提早到場了！

攤位：文藝廊專區



書展優惠【3】黃蝦女設計工作室 試玩送桌遊

除了相關書籍，另外也有關於益智類的桌上遊戲參展商，其中專門設計充滿本土特色的桌上遊戲社企黃蝦女設計工作室，今年與港鐵合作推出以港鐵地圖為主題的桌遊，非常適合親子之間增進感情！不得不提，書展當日，只要參加試玩，還會限量送出與華永會合作推出的「港出心底話」桌遊一套！

攤位：5C-B11



書展優惠【4】雀巢香港有限公司 買一送一、抽扭蛋贏浮床

除了書展外，「零食世界」的展覽也不容錯過。相信大家對雀巢香港有限公司也不陌生！雀巢香港有限公司除了會在展覽期間推出全新的精選產品外，只要出示書展或運動消閒博覽消費單據，更有買一送一優惠。另外，只要買滿$50就可以即場扭蛋！大獎是經典的雀巢大腳板雪條浮床一張！

此外，參展商在1、3、5樓也有設置打卡位，只要打卡回來展示照片，即可換取驚喜小禮品！

攤位：5B-B02



書展優惠【5】思維集團 試用產品送運動套裝

主打優質戶外體驗產品的思維集團，今年就有適合水陸兩用的專業運動耳機SHOKZ，在博覽期間會有指定折扣優惠，此外，只要即場體驗運動產品，還會送禮物套裝，例如冰袖、冰巾等，適合夏天做運動的時候佩戴！

攤位：5C-F31



書展優惠【6】興倫樂齡科技有限公司 首十名買家超抵價預購

興倫樂齡科技有限公司的產品，將科技應用在日常生活，為長者提高生活品質，今年「香港運動消閒博覽」主要商品腳底壓力顯示儀，可訓練及強化足部力量，及改善身體平衡，非常適合中老年人士，送給家中老友記就最好不過！首十個更可以超抵價搶購！

攤位：5C-B25



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書展優惠【7】Fit Boxx偉博貿易有限公司 健身儀器減$5000、試玩贏$1000獎品

Fit Boxx偉博貿易有限公司的Speediance 智能健身室2.0 PRO，就啱晒喜歡健身，又不想外出的朋友了！機器結合有氧運動、重訓、拉筋、啞鈴、槓鈴、划艇等多項運動模式，而且十分慳位，只需0.3平方米的空間，在展覽期間更會以激抵價出售，勁減$5000！

另外，只要在攤位中試玩產品，就可免費贏取小禮品，包括按摩球、運動套裝配件等，終極大獎更是超過$1000的「口袋健身室」！可掛在牆上做各項輕運動！

攤位：5C-B24



展覽優惠還會不斷更新，不想錯過任何著數，緊記密切留意《香港01》好食玩飛頻道了！

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