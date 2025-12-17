AIA嘉年華燭光夜音樂會｜宮崎駿+致敬哈利波特主題！1票2玩46折起

香港好去處｜迪士尼音樂會2025｜想暫時逃離繁囂，走進與世隔絕的魔法音樂世界？ AIA嘉年華燭光夜音樂會（Carnival CandleNight™ Concert）將於2026年2月1日至2日，首次在中環海濱活動空間Live at The Big Top舉行。可與摯愛在充滿童話色彩的巨型帳篷內，感受被萬千燭光270度包圍、動人旋律在燭海中漫舞的沉浸式音樂體驗！音樂會享譽盛名，對比以往原價$500的門票，現時優惠價低至$280即可入場，連同贈送的AIA嘉年華入場門券（原價$100），相等於打了足足46折，還可一票兩玩，絕對是二月最佳好去處！有興趣即看下文！



AIA嘉年華燭光夜音樂會｜燭光夜音樂會有什麼特色？

燭光夜音樂會已在香港舉行數場，每次都會選址在充滿夢幻氣氛的場地演出，已成情侶拍拖、閨蜜打卡的好去處。繼上次在擁有百年歷史的香港法定古蹟香港大學大會堂獻奏後，這次將在更盛大的中環海濱活動空間Live at The Big Top舉行。當萬千燭光徐徐亮起，柔和的光線渲染整個巨型帳幕，動人的旋律在圓形的帳篷內迴盪，仿佛被音樂擁抱，走進「與世隔絕」的夢幻國度，非常浪漫！

是次音樂會將有4大主題，包括「迪士尼魔法奇緣」、「宮崎駿奇幻世界」、「廣東話流行曲精選」，以及向電影《哈利波特》致敬的「魔法嘉年華」。無論你是想走進西方童話王國、療癒心靈的宮崎駿故事世界、充滿回憶的廣東話空間，還是酷似「霍格華茲」的魔法國度，都可在這片燭海之下尋獲心靈滿足。

AIA嘉年華燭光夜音樂會｜二月限定！音樂會只舉行兩天＋首次登陸AIA嘉年華

AIA嘉年華燭光夜音樂會為二月限定場次，只舉行兩天，且僅演出六場，更是首次在Live AT the Big Top巨型帳篷舉行，在充滿夢幻氣氛的戲馬團帳蓬內聽燭光音樂會，絕對是非常新鮮的體驗！

AIA嘉年華燭光夜音樂只舉行兩天。（官方圖片）

AIA嘉年華燭光夜音樂會｜向《哈利波特》致敬的魔法嘉年華 萬千燭光仿如走進「霍格華茲」大禮堂

如果是對魔法世界情有獨鍾的朋友，向電影《哈利波特》致敬的「魔法嘉年華」必定為你帶來驚喜！當大家走進帳篷內，隨著萬千燭光亮起，名曲《Hedwig's Theme, Hagrid the Professor》起奏，整個「霍格華茲大禮堂」的既視感便油然而生，絕對是充滿沉浸式享受的視聽體驗！

音樂會除了以經典名曲《Hedwig's Theme, Hagrid the Professor》作為前序外，還會有多首大家耳熟能詳的歌曲，包括危機四伏的《The face of voldemort, The Dark Mark》、充滿希望的《Dumbledore's Army》以及象徵「暴風雨前夕」的《The story continue》，整個編排就像用耳朵「聽」了一整個系列的電影般，保證一邊聽，一邊「起雞皮」！

魔法嘉年華歌單：

海德薇主題曲｜Hedwig's theme, Hagrid the Professor

霍格華茲進行曲，煙火｜Hogwarts' March, Fireworks

瑪姬姑媽的華爾滋，麗塔·史基特｜Aunt Marge's Waltz, Rita Skeeter

恩不里居教授｜Professor Umbridge

奈威的華爾滋，波特華爾滋，冬日哈利｜Neville's Waltz, Potter Waltz, Harry in Winter

催狂魔之吻｜The Kiss

佛地魔的面孔，黑魔標記｜The Face of Voldemort，The Dark Mark

鄧不利多的軍隊，鳳凰會飛行｜Dumbledore's Army, Flight of the Order of Phoenix

故事仍在繼續，雕像｜The Story Continues, Statues

西追·迪哥里的死亡，多比的告別｜Death of Cedric, Farewell to Dobby

鄧不利多的告別｜Dumbledore's Farewell

通往過去的窗｜A Window to the Past

霍格華茲聖歌｜Hogwarts Hymn

哈利的奇幻世界｜Harry's Wondrous World



AIA嘉年華燭光夜音樂會｜經典迪士尼金曲再次登場

AIA嘉年華燭光夜音樂會已率先公布「迪士尼魔法奇緣」的歌單。音樂會將再次為大家演奏多首經典的迪士尼歌曲，包括來自《美女與野獸》、《阿拉丁》、《魔雪奇緣》等膾炙人口的金曲，開幕更會以《木偶奇遇記》的《When You Wish Upon a Star》拉開序幕，與點點燭光互相呼應，音樂鋪排充滿巧思。整場音樂會就像看了一連串迪士尼電影般，非常適合情侶、閨蜜或是一家大細在假日放鬆心情！

迪士尼魔法奇緣歌單：

木偶奇遇記｜When You Wish Upon a Star

獅子王｜⁠Can You Feel the Love Tonight

魔髮奇緣⁠｜I See the Light

仙履奇緣｜A Dream is a Wish Your Heart Makes

睡公主｜⁠Sleeping Beauty Waltz

花木蘭｜Reflection

風中奇緣｜Colors of the Wind

冰雪奇緣｜Let it Go

小美人魚｜⁠Part of Your World

美女與野獸｜Beauty and the Beast

白雪公主｜Someday My Prince will Come

玩轉極樂園｜Remember Me

阿拉丁｜A Whole New World



AIA嘉年華燭光夜音樂會｜票價多少？如何選擇座位？

AIA嘉年華燭光夜音樂會分為Zone A、Zone B、Zone C三個區域，票價由$280起。對比以往原價$500的音樂會門票，這次音樂會連同贈送的AIA嘉年華入場門券（原價$100）在內，足足打了46折，可以參加嘉年華之餘，還可聽音樂會，非常划算！

位置選擇方面，Zone A視野最佳；而Zone B和Zone C價錢則較實惠。值得注意的是，座位將按票區內先到先得方式安排，因此，提早入場的話，可爭取到票區內較佳的座位！

Zone A（Best View）：$480

Zone B（Great View）：$380

Zone C（Standard）：$280



AIA嘉年華燭光夜音樂會座位表參考（官方圖片）

AIA嘉年華燭光夜音樂會｜什麼時候舉行？地點在哪裡？

活動日期：2026年2月1日（星期日）至2026年2月2日（星期一）

地點：中環海濱活動空間Live at The Big Top

演出時長：60分鐘



AIA嘉年華燭光夜音樂會將於中環海濱活動空間Live at The Big Top舉行。（官方圖片）

AIA嘉年華燭光夜音樂會演出時間表：

2026年2月1日演出時段

15:00-16:00 迪士尼魔法奇緣 Enchanted Tales of Disney - The Euphonius

17:30-18:30 宮崎駿奇幻世界 Spirited Worlds of Studio Ghibli - Ensemble Apeiron

20:00-21:00 粵語流行曲精選 Best of Cantopop - Romer String Quartet



2026年2月2日演出時段

12:30-13:30 宮崎駿奇幻世界 Spirited Worlds of Studio Ghibli - Ensemble Apeiron

18:30-19:30 魔法嘉年華 Wizard's Carnival - Ensemble Apeiron

20:30-21:30 粵語流行曲精選 Best of Cantopop - Romer String Quartet



AIA嘉年華燭光夜音樂會｜有什麼要注意？

1. 演出前30分鐘開門。建議提早到達，以便享受場地氛圍並避免排隊。

2. 座位按票區內先到先得方式入座。

3. 門票恕不退款。購票前請仔細閱讀活動詳情。

4. 請保持輕聲細語，並將電子設備調至靜音。

5. 夜間氣溫較低，建議攜帶薄外套以保持舒適。



