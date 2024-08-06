奧運｜Mikiki賀港隊佳績推5優惠　送500件法式蛋糕＋$50餐飲券

巴黎奧運｜港隊在巴黎奧運屢創佳績，劍神張家朗、劍后江旻憓分別為港奪金、女飛魚何詩蓓亦為港爭取兩面銅牌！為慶祝港隊祝捷，Mikiki與食店大派優惠！即日起至8月9日期間，商場會送出500件法式蛋糕，以及$50餐飲券等5項優惠！讓大家能一邊入場歎美食，一邊觀看奧運賽事！《香港01》好食玩飛頻道記者馬上帶大家看看Mikiki推出的奧運餐飲優惠！



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Mikiki將於場內大電視直播連串焦點賽事。（Mikiki）

新蒲崗Mikiki商場內的大電視，在奧運期間會直播一連串緊張的焦點賽事，讓大家可以吹著冷氣舒適地觀賞！Mikiki更與食店合作，大派優惠，讓大家可以到場看賽事之餘，亦可以享用到美食。

Mikiki即日起至8月9日派500件「法式檸檬焦糖布丁盒子蛋糕」（Mikiki）

Mikiki齊撐港隊優惠【1】派500件法式蛋糕

即日起至8月9日，Mikiki將會大派500件瑪莉工房期間限定店「法式檸檬焦糖布丁盒子蛋糕」（價值HK$60）。換領方法好簡單，大家只要登記成為The Point會員，並於Mikiki於場內單一消費滿HK$50，即可免費換領一件！每日名額100個，先到先得，換完即止！

Mikiki齊撐港隊優惠【2】$50餐飲電子贈券

The Point會員於場內單一消費滿HK$200，更可獲得HK$50 Mikiki餐飲電子贈券！名額200個，先到先得，換完即止！

齊撐港隊 ● Mikiki加碼賞

換領日期：即日起至８月9日（至換完即止）

換領時間：1pm至10pm

換領地點：Mikiki 1樓顧客服務中心 (壽司郎對出)



德國餐廳8月11日前堂食德國鹹豬手配酸菜及薯仔沙律，可享半價優惠 （Mikiki）

此外，Mikiki場內食店亦同步推出以下優惠，一同為港隊祝捷！

Mikiki齊撐港隊優惠【3】德國鹹豬手半價

即日起至8月11日，於德國餐廳（G03B號舖）堂食惠顧德國鹹豬手配酸菜及薯仔沙律，可享半價優惠（原價HK$238）。

牛角8月11日前堂食惠顧生啤放題買一送一。（Mikiki）

Mikiki齊撐港隊優惠【4】生啤放題買一送一

即日起至8月11日，於牛角日本燒肉專門店（120號舖）堂食惠顧生啤放題，可享買一送一優惠（原價HK$33/位）。

HABITŪ 8月9日至31日外賣「經典冷萃咖啡」系列買一送一。（Mikiki）

Mikiki齊撐港隊優惠【5】冷萃咖啡買一送一

8月9日至31日，於HABITŪ（G03B號舖）外賣「經典冷萃咖啡」系列，可享買一送一優惠。

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