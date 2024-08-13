美食博覽2024熟食11推介　牛丸免費試/$1榴槤銅鑼燒/$30鮑魚串串

美食博覽2024｜美食博覽（美食展）將於8月15日在灣仔會展舉行！除了有每年大受歡迎的$1優惠外，現場還有不少熟食，等你邊走邊吃！《香港01》「好食玩飛」記者已為大家精選11大熟食推介，兼附上獨家半價購票優惠！等大家約埋朋友一齊掃街！



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由香港貿易發展局主辦的美食博覽，於8月15日起至8月19日一連5日在灣仔香港會議展覽中心舉行。美食博覽每年吸引不少市民進場，於去年就錄得近48萬參觀人次。美食展主要分為公眾館和尊貴美食區，有多個參展商提供掃街美食，而同場更設有「家電．家居．博覽」及「美與健生活博覽」，用同一張門票就可同時參觀。

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美食博覽於8月15至19日一連5日在灣仔香港會議展覽中心舉行。（資料圖片）

美食博覽$1優惠詳情可瀏覽：

美食博覽兩大展區尊貴美食區、美食薈萃廊在歷屆一直深受歡迎，美食展除了可購買各種包裝食品、零食和乾貨外，也可在展覽內「掃街」，今年不少參展商首設熟食專區，如安記就首次提供熟食，$30有一串五隻的鮑魚串串。想知還有什麼吃？以下就推介給大家，有美食有飲品有甜品，保證可吃到飽！

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美食博覽掃街美食推介【1】安記 ── $30 鮑魚串串、$50 鮑魚佛跳牆

安記每年都是美食博覽的大熱攤位，今年除了繼續以$1鮑魚為綽頭及可玩小遊戲贏獎品外，更首次提供即場熟食，包括$30五隻的鮑魚串串、$50一盅鮑魚佛跳牆等，兩樣加埋不用$100就可大吃特吃昂貴食材！

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安記鮑魚串串$30、鮑魚佛跳牆$50。

攤位：1D-C10



美食博覽掃街美食推介【2】金京發展有限公司 ── $10 日本酥皮鯛魚燒／$5 日本尾西沖泡式即食飯糰

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金京發展有限公司從展期開始，每日提供限量20件的$10日本酥皮鯛魚燒，以及限20包的$5日本尾西沖泡式即食飯糰，另外也可以原價$28購買日本酥皮鯛魚燒，或原價$33購買日本尾西沖泡式即食飯糰。

金京發展有限公司每日提供限量20件的$10日本酥皮鯛魚燒、日本尾西沖泡式即食飯糰。（金京發展有限公司）

攤位：1A-B11



美食博覽掃街美食推介【3】大埔振興肉丸 ── 免費試食牛骨清湯牛丸

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於1967年在九龍城寨開業的大埔振興肉丸，主打以鐵棒錘打的傳統手法製造肉丸，令肉丸的口感更具彈性，且肉質純天然！而店舖在今次美食博覽一連五日，都會提供全天候免費試食！市民如即場打卡，更可免費獲贈一包眼鏡朱古力或經典路牌。

大埔振興肉丸提供免費試食牛骨清湯牛丸！（大埔振興肉丸官網）

攤位：1A-D02



美食博覽掃街美食推介【4】帝一榴 ── $1 D24榴槤噹噹

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馬來西亞國宴級榴槤品牌帝一榴推出$1優惠，提供限量100份以D24榴槤炮製的榴槤噹噹，啖啖榴槤蓉夾心，充滿香氣，配搭口感鬆軟的銅鑼燒，絕對是雙重滋味！喜歡吃榴槤的朋友切勿錯過！

帝一榴提供限量100份以D24榴槤炮製的榴槤噹噹。（帝一榴）

攤位：1A-B20



美食博覽掃街美食推介【5】東香醉 ── 現場試食艇仔粥

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主打純天然無農藥栽種的新加坡米商東香醉，將於現場提供新鮮熬煮的艇仔粥試食！此外，攤位還會售賣一系列的米類、麵食產品，如米粉、淮山麵、鮑魚麵等不同食品。

攤位：3D-A15



美食博覽掃街美食推介【6】內蒙古天然牧場 ── $20／2串草飼淖爾罕羊肉串

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來自內蒙古牧場草原的淖爾罕羊，以放養式飼養，飼料為牧草、中草藥及山泉水，主打在無污染環境中成長，因此肉質鮮嫩、高蛋白質及不含化學添加劑，味道天然。而現場有廚師即叫即切羊肉美食，法式肋排$50／2件、羊肉串$20／2串。

攤位：3C-E18



美食博覽掃街美食推介【7】上水爆谷 ── $140／1桶 粟米肉粒味、古豉油味及奶醬多味

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本土爆谷專門店上水爆谷有多款特別口味的爆谷，如以港人在茶記最愛食的粟米肉粒飯為靈感的粟米肉粒味、古豉油味及奶醬多味等，款款都充滿香港特色，另外也有經典的焦糖味、朱古力味等任君選擇，$140一桶！

攤位：3B-E08



美食博覽掃街美食推介【8】MILKTOP ── $150／5杯 意式雪糕

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MILKTOP推出一系列意式雪糕，包括牛奶系列、乳酪系列、雪葩系列及素雪糕系列，推介主打0脂肪及0鈉，兼有啖啖新鮮果肉的ANGIOLATO雪葩系列，共有士多啤梨、菠蘿、芒果及檸檬4款口味選擇，在美食博覽更可以$150五杯的優惠購買！平均$30一杯！

攤位：1C-C18



美食博覽掃街美食推介【9】Boscovivo×吹啤啤 ── $80／2罐 黑松露醬香摩卡、$100／2杯 開心果黑松露Gelato

意大利松露品牌Boscovivo聯乘本地手工啤酒廠Hong Kong Whistle 吹啤啤，推出全港首創的黑松露醬香 Mocha啤酒，單售價$45，$80有兩罐！另外，Boscovivo也有與本地手工雪糕Igloo合作，推出開心果黑松露Gelato，$100兩杯！

攤位：3B-D01



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美食博覽掃街美食推介【10】益力多×不要對我尖叫 ── $25 益力多特飲

益力多與手調飲品公司「不要對我尖叫」，聯手推出3款飲品，包括草莓多多綠、芒果多多綠及水蜜桃多多綠，除保留了益力多的原味道外，還增添了水果的香甜，味道新鮮！都只是$25一杯！

攤位：1B-C28



美食博覽掃街美食推介【11】Binggrae ── $18 士多啤梨牛奶／香蕉牛奶

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韓國大熱香蕉牛奶牌子Binggrae樽裝版終於來港！以往樽裝的Binggrae只能在韓國才買到，現在不用遠赴韓國就可以在美食博覽以$18的價格購買！現場提供士多啤梨味及香蕉味兩款！

Binggrae樽裝版$18一瓶。（Facebook@Binggrae.hk）

攤位：1B-D22



美食博覽2024｜美食博覽門票詳情

今屆美食博覽提供4種門票，分為晚間進場票、上午進場票、門票及套票。晚間進場票只提供現場售票，並限下午6時後進場參觀；上午進場票則只限中午12時前進場參觀。

至於美食博覽的普通門票票價為$30，可參觀同日的公眾館、家電‧家居‧博覽及美與健生活博覽，而參觀同日的尊貴美食區則需另付追加票價港幣$10。

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如果想參觀尊貴美食區，建議趁早買定美食博覽套票！美食博覽套票除了可以參觀公眾館、家電‧家居‧博覽及美與健生活博覽及尊貴美食區，套票原價$40，現在早鳥優惠只需$36！01空間會員更可以低至半價換購門票及套票！

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美食博覽2024｜門票售價

普通門票

票價：$15*（原價：$30）

可參觀區域：公眾館、家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽

*01空間會員可以積分半價換購

👉🏻立即買飛 套票

票價：$36（原價：$40）

可參觀區域：公眾館、家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽、尊貴美食區

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晚間進場票

票價：$10

可參觀區域：公眾館、家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽

上午進場票

票價：$10

可參觀區域：公眾館、家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽

美食博覽2024｜美食博覽免費入場

小童3歲或以下及65歲或以上人士免費入場。

美食博覽2024｜美食博覽開放時間

日期：2024年8月15（星期四） 至8月19日 （星期一）

開放時間：上午10時至下午10時 （8月19日上午10時至下午6時）

地址：香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心

交通：港鐵會展站或灣仔站步行至會展中心／灣仔渡輪碼頭步行至會展中心



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