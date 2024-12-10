煤氣費津貼2025｜煤氣費半價優惠＋免費維修　附申請資格＋連結

煤氣費津貼2025！香港中華煤氣為4類合資格人士提供煤氣費優惠計劃，除了可享煤氣用量半價優惠、豁免每月基本收費外，更可獲免費煤氣爐具維修服務，其中2類人可有優先預約維修服務！即看內文了解申請資格及方法！



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4類人可申請煤氣費津貼 煤氣半價＋免費爐具維修

香港中華煤氣為合資格人士提供包括每月首500兆焦耳（約10.4度）煤氣用量半價優惠；豁免煤氣保養月費、豁免每月基本收費、豁免煤氣用戶按金（*豁免按金只適用於並未在綜援計劃下獲發煤氣按金津貼的綜援受助人）；免費煤氣爐具維修服務援助。

香港中華煤氣為合資格人士提供優惠計劃。（資料圖片）

合資格殘疾人士及獨居或雙老長者可額外享有每年免費煤氣爐具和喉管安全檢查；以及優先預約維修服務援助。

不過要留意，如果受惠於各項優惠計劃的人士要搬遷，原有地址所享有的優惠將會被取消，需要重新申請並審核。

煤氣費津貼【1】煤氣長者優惠計劃

長者優惠計劃沒有優惠限期，但如長者需要搬遷，原有地址享有之優惠將會被取消。（圖片由煤氣公司提供）

香港中華煤氣「煤氣長者優惠計劃」申請資格及方法如下：

申請資格：

【1】煤氣公司登記用戶，及

【2】年齡60歲或以上，及

【3】獨居或與合乎資格的長者同住，及

【4】必需合乎資格或正領取綜援**

**根據社署最新之綜援指引中有關長者綜援的部分作準，非綜援戶之申請者必需提供不少於一年銀行資料紀錄



申請辦法：

【1】於社會福利署長者咭辦事處、長者地區中心及長者鄰舍中心索取申請表格，帶同所需的證明文件前往各審核中心辦理手續，或

【2】於網上下載申請表格，帶同所需的證明文件前往各審核中心辦理手續。



按此👉🏻 下載「煤氣長者優惠計劃」申請表格

按此👉🏻 查看審核中心地址

所需文件（包括申請人及合住者）：

【1】身分證明文件（如：香港身分證）

【2】經濟證明文件（如：領取綜援證明；銀行存摺或月結單）

【3】居住證明文件（如：租約（公屋住戶證明）或業主證明信）



煤氣費津貼【2】單親家庭煤氣費優惠計劃

香港中華煤氣為合資格單親家庭提供「單親家庭煤氣費優惠計劃」，優惠計劃為期兩年，如欲繼續享用優惠，必須在限期屆滿前再次申請。申請資格及方法如下：

申請資格：

【1】煤氣公司登記用戶，及

【2】申請人須為單親家庭綜援受助人



申請方法：

【1】於指定審核中心索取申請表格及帶同有關文件到指定審核中心辦理手續，或

【2】於網上下載申請表格及帶同有關文件到指定審核中心辦理手續



按此👉🏻 下載「單親家庭煤氣費優惠計劃」申請表格

按此👉🏻 查看審核中心地址

所需文件：

【1】有效身份證明文件

【2】社會福利署發出之申請獲准通知書或調整援助金額通知書（須包括單親補助金一項）

【3】最近一期煤氣賬單



煤氣費津貼【3】低收入家庭煤氣費優惠計劃

合資格低收入家庭可申請每期優惠計劃，優惠限期為兩年。（資料圖片）

為減輕低收入家庭負擔，香港中華煤氣推出「低收入家庭煤氣費優惠計劃」，優惠限期為兩年，申請人如欲繼續享用此項優惠，必須在限期屆滿前再次申請。申請資格及方法如下：

申請資格：

【1】煤氣公司登記用戶

【2】申請人須為綜援受助人，及

【3】申請人或其家庭成員有固定工作收入，而工作入息須於綜援金額中扣減。



申請辦法：

【1】於指定審核中心索取申請表格及帶同有關文件到指定審核中心辦理手續，或

【2】於網上下載申請表格及帶同有關文件到指定審核中心辦理手續



按此👉🏻 下載「低收入家庭煤氣費優惠計劃」申請表格

按此👉🏻 查看審核中心地址

所需文件：

【1】有效身份證明文件

【2】社會福利署發出之綜援申請獲准通知書或調整援助金額通知書（通知書須顯示綜援金的付款期內，連續2個月有「扣減－應計入息」一項）

【3】最近一期煤氣賬單



煤氣費津貼【4】殘疾人士煤氣費優惠計劃

「殘疾人士煤氣費優惠計劃」優惠限期為十年，申請人如欲繼續享用此項優惠，必須在限期屆滿前再次申請。申請資格及方法如下：

申請資格：

【1】煤氣公司登記用戶，及

【2】申請人或與其同住的其中一名直系親屬現正領取綜援，並在綜援計劃下被界定為「殘疾程度達100%」 或「需要經常護理」人士。



申請方法：

【1】於指定審核中心索取申請表格及帶同有關文件到指定審核中心辦理手續，或

【2】於網上下載申請表格及帶同有關文件到指定審核中心辦理手續



按此👉🏻 下載「殘疾人士煤氣費優惠計劃」申請表格

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所需文件：

【1】有效身份證明文件

【2】同住之合申請資格之殘疾家庭成員身份證明文件（如申請人合申請資格之非殘疾人士）

【3】領取綜援之證明文件

【4】公屋屋證



煤氣優惠計劃

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