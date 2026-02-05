蓮塘口岸交通5方法｜九巴B9加密班次1招免費搭！¥3到街市+上車點

蓮塘口岸巴士路線｜蓮塘街市點樣去｜深圳巴士集團推出蓮塘口岸往蓮塘街市的專線公車，方便大家掃貨！《香港01》好食玩飛記者也會為大家整合5大由香港前往蓮塘口岸的交通方法，全程車費最平$6.9起，就可以直達香園圍管制站及蓮塘口岸；即日或2-3日內來回更有低至92折優惠，即看下文啦！



香園圍管制站（政府新聞處）

蓮塘口岸｜直通巴士¥3直達蓮塘街市

港人喜愛北上買餸的熱度仍然持續，蓮塘其中的「平價菜一條街」更深受港人喜愛！最近深圳巴士集團推出蓮塘口岸往返蓮塘街市的專線公車F535，中途不設上落站！有車直達的大家就可以盡情買大包細包返香港啦！

深圳巴士集團推出蓮塘口岸往蓮塘街市的專線公車F535。（小紅書@T.）

蓮塘口岸⇄蓮塘街市專線公車F535

首站：蓮塘口岸

尾站：蓮塘街市

服務時間：星期一至五 10:00 - 17:30／星期六至日及公眾假期 10:00 - 18:00

班次：15分鐘一班

票價：¥3



蓮塘口岸3種交通方法+開放時間

蓮塘口岸於2020年夏季啟用，是香港最新的邊境管制站，經該口岸北上， 可以更快到達廣東東部（如汕頭、汕尾、潮州等）及鄰近省份（如福建、江西等），吸引不少人使用蓮塘口岸過關。

蓮塘口岸資訊

開放時間：07:00 - 22:00（每日）

交通方法：專營巴士、專線小巴、的士



大家留意於蓮塘口岸出境後，可經客運大樓的行人天橋進入深圳市的蓮塘口岸入境，前往中國各縣市。大家可以選搭巴士、小巴或的士前往香園圍管制站。即看5大前往蓮塘口岸交通方法！

香園圍管制站與一河之隔的蓮塘口岸（圖片來源：發展局）

蓮塘口岸交通方法【1】專營巴士

九巴B9線

九巴於2月1日至5月31日期間，加密路線B9服務，平日大部分時段班次加密至每10-20分鐘一班，假日指定時段亦會加密至每15或20分鐘一班，方便大家在農曆新年或復活節長假期北上玩樂！

九巴於2月1日至5月31日期間，加密路線B9服務（九巴截圖）

除了加密班次，亦延續了「兩程必有一程免費」的轉乘優惠，乘客以同一八達通或電子支付方式，由市區乘搭指定九巴路線，於屯門站或元朗形點轉乘路線B9來往香園圍口岸，較低車資的車程將可獲減免，總車資優惠最高可達5折！

除了加密班次，亦延續了「兩程必有一程免費」的轉乘優惠！（九巴截圖）

路線：屯門站 ↔ 蓮塘口岸口岸

主要途經地區：元朗站

車費：$21.3



九巴79K線

路線：彩石邨 ↔ 打鼓嶺（松園下）

主要途經地區：聯和墟、龍躍頭、坪輋

車費：$6.9



另外，79K的特快班次逢星期一至五服務，由粉嶺站轉車站–粉嶺站開出，前往打鼓嶺（松園下），不經聯和墟總站。市民可於總站下車後，徒步約5分鐘前往香園圍管制站，再去深圳蓮塘口岸。

九巴B9線（圖片來源：九巴）

城巴B7線

路線：上水（寶運路） ↔ 蓮塘口岸口岸

主要途經地區：粉嶺站、香園圍公路

車費：$11.3

即日回程優惠：$10.5

三日來回證：$21



城巴B8線

路線：大圍站 ↔ 蓮塘口岸口岸

主要途經地區：秦石邨、沙田圍、第一城、石門、廣福邨、大埔墟、太和

車費：$18.1

即日回程優惠：$16.9

兩日來回證：$33.8



乘搭B8路線亦可亦獲得多項轉乘優惠，由港島東及油塘出發的乘客，乘搭682號線在濱景花園轉乘B8前往口岸，可享$7轉乘優惠；由將軍澳、坑口及寶琳出發的乘客，乘搭798號線轉乘B8號線，可享$5轉乘優惠。

城巴B7、B8線更提供「即日回程優惠」以及「兩／三日來回證」低至92折優惠車票。「即日回程優惠」適用於八達通或電子支付工具；「兩／三日來回證」則只適用於成人八達通。

「兩／三日來回證」購買方法：

大家只要在登車時按八達通收費器右上角之按鈕，便能購買。「兩／三日來回證」會保留於大家的八達通卡內。於三日內回港後，可以用同一張八達通輕觸收費器，屆時將不會扣除車費。

城巴B8線（圖片來源：城巴）

蓮塘口岸交通方法【2】專線小巴

從上水出發，除了可以乘搭巴士，也可乘搭專線小巴。前往香園圍口岸的新界專線小巴59S線即日起開始提供服務，全程車費$9.9，是目前直達香園圍管制站收費較便宜的交通路線。不過小巴存放行李位置有限，攜帶大型行李箱的朋友需留意。

上水站小巴總站（HK01攝）

蓮塘口岸專線小巴路線

小巴59S號綫

路線：上水站 ↔ 香園圍邊境管制站

主要途經地區：文錦渡、新屋嶺、打鼓嶺

全程車費：$9.9



蓮塘口岸交通方法【3】直通巴士

目前永東巴士及環島中港通設有香港來往蓮塘口岸的直通巴士，提供由香港各區往返蓮塘口岸的巴士，單程車費由$40起。直通車的營辦商、設上客站的地區如下：

永東巴士

設上客站的地區：旺角油麻地、尖沙咀（中港城）、葵芳新都會廣場（NR332巴士站前）、觀塘APM、鑽石山、沙田（希爾頓中心）、荃灣如心廣場、屯門V City、元朗Yoho Mall、太子、香港國際機場（C09-C10櫃台）、香港亞洲國際博覽館、迪士尼樂園（巴士總站D7站）、東涌東薈城（北門P3停車場）、國泰城後門候車處、東涌福朋／世茂喜来登酒店、紅磡香港體育館、啟德體育園、中環碼頭（摩天輪旁6號碼頭對出）



環島中港通

設上客站的地區：尖沙咀中港城、九龍塘、荃灣德海街、黃大仙中心、裕民坊凱匯（觀塘地鐵站）、油塘大本型、將軍澳健明邨、將軍澳新都城、牛頭角下邨、AIRSIDE近啟德體育園、香港國際機場、航天城11SKIES（豪華轎車）、太子砵蘭街（粵港）、柯士甸巴士總站（粵港）



蓮塘口岸交通方法【4】的士

乘搭市區的士（「紅的」）或新界的士（「綠的」）均能前往香園圍口岸。由於新界的士的收費較市區的士便宜，大家若由天水圍、屯門、大埔或馬鞍山等新界地區出發，可乘搭新界的士以減低旅費。

蓮塘口岸交通方法【5】自駕

蓮塘口岸是香港首個可以自駕到邊境停泊的口岸。蓮塘口岸的公共停車場共有約400個車位，不過車位需要在入場前2小時至7天前於官網預約，停車費由時租$15起，停車時長由2小時起，要留意私家車只限停泊在1號停車場！

