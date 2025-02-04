科學園白石角美食9間｜米芝蓮泰菜必試　一間清湯腩獲關注組推介

白石角美食｜科學園美食｜位於沙田和大埔之間的白石角，該區地標之一就是香港科學園！假日也有不少人從沙田或大圍出發，踏單車經過白石角！《香港01》「好食玩飛」記者為大家整理白石角9間美食推介，有寵物友善的草地景西餐廳、中式fusion菜、港式茶餐廳、私房菜、台灣過江龍奶茶，即睇下文！



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白石角地標之一就是被稱為「金蛋」的香港科學園！（資料圖片）

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科學園白石角美食【1】Hunky Dory —— 草地景西餐廳 英式美食+fusion韓國料理

Hunky Dory位於大埔科學園內，半開放式設計，毗鄰露天花園，望草地歎美食，悠閒寫意！餐廳提供經典英式美食和fusion韓國料理，包括All Day Breakfast、班尼迪蛋、三文治及漢堡、韓式炸雞及小食、意粉、各款西式肉扒餐。而且Hunky Dory是寵物友善餐廳，大家帶毛孩子在草地放電之後，還可以來這裏一同吃飯！

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Hunky Dory

地址：沙田白石角香港科學園科技大道西19號19W大樓2樓245號舖

營業時間：11:00 - 21:30

電話：2462 8383



科學園白石角美食【2】農 —— 中式fusion餐廳 正宗農家菜、精緻點心

來到科學園想吃中菜，可以試試這間農 Farm Restaurant！餐廳主打正宗農家菜，提供一系列人氣菜式及精緻外型點心，部分菜式走Farm To Table慨念，農場直送，保證食材新鮮！而且廚師團隊來自利苑的強勁班底，菜式質素有信心保證！必食招牌爆汁乳鴿，使用指定自家農場出產穀飼BB鴿，入口爆汁、肉質嫩滑！

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農

地址：沙田白石角香港科學園第二期科技大道西10號浚湖樓地下S041A號舖

營業時間：11:30 - 15:00；17:30 - 21:00

電話：6011 6196（WhatsApp）



科學園白石角美食【3】CHIMAC —— 韓式炸雞專賣店

Chimac（치맥）在韓文中，是炸雞（치킨）和啤酒（맥주）簡稱，代表韓國人炸雞配啤酒的國民級美食文化。CHIMAC韓式炸雞專賣店，提供經典甜辣、洋蔥芝士、蜂蜜焦糖及蔥蒜醬油等多種口味韓式炸雞，還有韓式魚糕、泡菜蛋蓋炒飯等惹味韓國美食！

Chimac韓式炸雞有經典甜辣炸雞及洋蔥芝士炸雞！（ig@chimac_hk）

CHIMAC

地址：沙田科技大道西5號白石角香港科學園一期企業廣場地下S017號舖

營業時間：11:30 - 20:30

電話：3565 6068



科學園白石角美食【4】Wake Up —— 大食揀扒餐 細食揀沙律

Wake Up以獨特的餐飲概念『朝啡夕酒』，提供多國菜及多款咖啡、酒類，必試多款人氣美食蘭王蛋和牛漢堡、芝士焗豬扒飯、伊比利亞黑毛豬鞍、炸薯條。細食人士亦可選擇全日早餐或沙津。指定食品以露營風餐具上碟，配合自然舒適風的裝修設計，令人倍感放鬆。

Wake Up

地址：沙田白石角香港科學園2期科技大道西10號10W地下S041B號舖

營業時間：08:00 - 21:30

電話：2467 6318



科學園白石角美食【5】十和田壽司 —— 資深日籍師傅主理 日本新鮮直送食材

十和田壽司位於尖沙咀的總本店大受食客歡迎，分店開到科學園！十和田壽司由20多年經驗的資深日籍師傅主理，用最傳統的手法，處理每天由日本空運到港的高級食材，精心製作用料上乘的美味壽司！主要菜式包括魚生及壽司拼盤、魚生飯、三色飯及午市套餐，使用時令魚鮮，啖啖新鮮味道，讓人夢回日本！

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十和田壽司

地址：沙田白石角香港科學園第三期科技大道西5號企業廣場地下S067-S069號舖

營業時間：11:00 - 22:00

電話：2618 1817



科學園白石角美食【6】楠天Kitchen —— 港式美食出色燒味 設私房菜適合眾餐

楠天Kitchen提供各種港式茶餐廳美食，定價在科學園一帶相對親民，最出色是明爐燒味，必食乾蔥豬油叉燒飯，一嚐鬆化嫩腍又有口感的燶邊叉燒！每日下午5 點後，憑科學園員工證或白石角住戶證，購買燒味斬料外賣可享8折優惠。餐廳另設私房菜及包場服務，適合科學園上班族眾餐。

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楠天Kitchen

地址：沙田白石角香港科學園1期科技大道西1號核心大樓2座地下S002號舖

營業時間：07:30 - 21:00

電話：9680 0127



科學園白石角美食【7】蘇哥清湯腩 —— 香港牛腩粉麵關注組推薦

想吃港式平民貼地美食，可以來吃蘇哥清湯腩！蘇哥清湯腩由曾四度入選米芝蓮美食指南的總廚蘇漢文所開設，在香港牛腩粉麵關注組facebook專頁亦有不少組員推薦，必食清湯牛三寶面，採用新鮮清湯腩。蘇哥清湯腩還有坑腩、爽腩、崩沙腩選擇，每款腩麵價位大約$50多！

蘇哥清湯腩

地址：沙田白石角香港科學園第二期科技大道西8號尚湖樓8W地下S036號舖

營業時間：08:00 - 20:00

電話：2663 3902



科學園白石角美食【8】泰潮 —— 米芝蓮泰菜館 必食泰式海南雞

泰潮作為泰國菜館，最招牌是泰式海南雞，海南雞以秘製方法煮製，肉質嫩彈牙，配雞油香飯品嘗，成功令泰潮於開業短短三年便榮獲「米芝蓮推介」及後連續7年亦成功連任。其他招牌菜有泰式滷水豬髀飯、滷水鴨飯、滷牛筋腩飯、冬蔭功湯粉等等。

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泰潮

地址：沙田白石角香港科學園一期科技大道西5號企業廣場地下S015-S016號舖

電話：3998 4733



科學園白石角美食【9】吃茶三千 —— 台灣靚茶底 必試國王珍珠奶茶

吃茶三千在台灣成立經營20多年，在香港有11間分店，大受歡迎！吃茶三千出名靚茶底、所採用的茶葉皆來自台灣茶產區，由自家茶葉烘焙廠製作。記者實試私心推薦招牌國王珍珠奶茶，茶底是淡淡蜜糖香氣的鳳眉紅茶，配上皇家厚奶，以及兩小時精心熬煮的國王珍珠，奶茶順滑細膩，珍奶彈牙，值得一試！

吃茶三千

地址：沙田白石角香港科學園第二期科技大道西8號8W大樓地下S033A號舖

營業時間：星期一至四 11:30 - 20:00；星期五至日及公眾假期 11:30 - 20:30

電話：2368 0661



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