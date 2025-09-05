打風｜天文台料周一刮狂風　風力達8號波級數　1款膠紙貼玻璃超錯

打風｜天文台指，位於呂宋附近的低壓區現時距離本港800公里左右，預料會在今晚（5日）至明早（6日）發展為熱帶氣旋，屆時天文台會考慮發出一號戒備信號。天文台預料，下周一（8日）天氣進一步轉壞，屆時或有狂風大驟雨，風力或達8號波級數。



風球來襲前，許多人例牌會在窗戶上貼上膠紙，以免玻璃窗被風吹至爆裂，但原來貼哪一種膠紙也大有學問！因為市面上有一款膠紙紙質較脆弱，難以抵禦強風！即看內文詳情，為打風做好準備！



天文台：熱帶氣旋未來兩三日增強

天文台表示，位於呂宋附近的低壓區現時距離本港約800公里，預料今晚至明早發展為熱帶氣旋，屆時會考慮發出一號戒備信號。該熱帶氣旋將在未來兩三日逐步增強，大致移向廣東沿岸，但其強度及移動速度存在變數，周日將評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

天文台天氣預報顯示，下周一天氣進一步轉壞，屆時或有狂風大驟雨雷暴。海有大浪及湧浪，高地達8級風力，即相等於8號波級數。隨著高空反氣旋再度增強，下週中後期華南地區驟雨逐漸減少，天色好轉，天氣酷熱。

3大原因導致玻璃爆裂 專家教玻璃窗防爆貼法

不少人例牌會在風球來襲前，在窗戶上貼上膠紙以免玻璃窗被風吹至爆裂。香港理工大學前機械工程學系工程師盧覺強曾在天文台的YouTube頻道「氣象冷知識」中提到打風期間玻璃爆裂的原因及建議。

盧覺強在影片中提到，打風期間玻璃爆裂有3大原因：

【1】風力過大導致雜物亂飛導致玻璃被擊碎

【2】風速過大，產生共鳴效應，導致頻率震盪而震裂玻璃

【3】受外來因素（如強風吹襲），令玻璃變形或扭曲導致玻璃破裂



盧覺強表示，如果想防止玻璃因彎曲而破裂，可以在玻璃中間添加一條橫條作為承托。但一般香港家庭未必有加插橫條的裝置。想簡單防風，盧覺強教授就建議可以貼上膠紙。貼上膠紙的玻璃想對不容易被破壞，即使玻璃被破壞，碎片也不會散得到處亂飛。

按圖即看實驗結果：

盧覺強亦提到，貼膠紙有助加固玻璃的結構，在玻璃窗上貼上膠紙可以改變干擾玻璃的自然頻率，減低當強風吹襲玻璃而引致玻璃震盪的機率。他又指，貼「X」字型太簡單，萬一玻璃碎裂，玻璃易四散；他續指貼膠紙最好用「米」字型的貼法．一來可以節省膠紙用量，其次是更透光，比較適合香港環境。

打風玻璃窗用咩膠紙貼先安全？膠漬如何清潔？

市面上常見的膠紙有皺紋膠紙、封箱膠紙及牛皮膠紙，主要分別在於黏著劑（膠）和底料（紙）。皺紋膠紙雖然柔軟度高、易貼易撕而且可以不留痕跡，但因為紙質薄弱，難以抵禦強風；封箱膠紙黏合快、紙質柔軟，但力度不夠、亦容易在玻璃面上留下膠漬。

至於牛皮膠紙底料韌力較高、黏力表現亦相對好，比較適合用於防風。雖然牛皮膠紙容易留下膠漬，但只要在打風後就要馬上撕走膠紙，並使用WD-40、松節水或白電油倒在布上拭抹窗戶，便可以輕易將膠紙漬清除。

打風窗台漏水2大急救方法

除了要貼膠紙防窗戶爆裂，風球期期間最常見的就是窗台漏水或滲水。但風球期間難以外出購買玻璃膠或暴風膠，這個時候就可以同上2大家居法寶防止滲水！

不少人在發現窗邊滲水時都會在窗邊攝毛巾吸水，試圖阻止水流，但事實上這樣只會令毛巾不斷吸水，令窗邊牆壁更易發霉！要防止窗邊滲水或漏水，可以用報紙或垃圾膠袋做防滲急救！

方法【1】報紙預防窗邊滲水

步驟一：關緊窗門

步驟二：將報紙摺成厚條狀

步驟三：封在窗邊縫隙並貼好



方法【2】垃圾膠袋預防窗邊滲水

步驟一：打開窗戶

步驟二：將一至兩個較厚、較防水的垃圾膠袋放在窗邊的入水縫隙

步驟三：關窗



