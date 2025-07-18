楊柳｜天文台料周四狂風大驟雨　風力達6級　1款膠紙貼玻璃超錯

風球楊柳｜隨著楊柳進一步撲港，天文台今早（13日）8時40分發出一號戒備信號，並表示會視乎其距離、強度及風力等因素，評估是否需在今晚至明早（14日）改發三號強風信號。天文台預料，受楊柳影響，本港在未來一兩日將迎來狂風大驟雨及雷暴，離岸及高地風力達6級。



風球來襲前，許多人例牌會在窗戶上貼上膠紙，以免玻璃窗被風吹至爆裂，但原來貼哪一種膠紙也大有學問！因為市面上有一款膠紙紙質較脆弱，難以抵禦強風！即看內文詳情，為打風做好準備！



天文台評估需否最快今晚掛3號波

天文台指，楊柳將於今日橫過台灣南部，大部分時間與本港保持超過400公里距離，一號戒備信號會在今日日間維持。天文台將視乎楊柳與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，評估是否需要在今晚至明早改發三號強風信號。

據天文台九天天氣預報，熱帶氣旋楊柳會在明日橫過福建至廣東內陸並逐漸減弱，與其相關的狂風大驟雨及雷暴會在未來一兩日影響廣東沿岸地區，海有湧浪。天文台預料，本港明日會有狂風大驟雨及雷暴，離岸及高地風力達6級。

天文台預料，明日的離岸及高地風力達6級。（天文台官網截圖）

3大原因導致玻璃爆裂 專家教玻璃窗防爆貼法

不少人例牌會在風球來襲前，在窗戶上貼上膠紙以免玻璃窗被風吹至爆裂。香港理工大學前機械工程學系工程師盧覺強曾在天文台的YouTube頻道「氣象冷知識」中提到打風期間玻璃爆裂的原因及建議。

香港理工大學前機械工程學系工程師盧覺強教授（圖片來源：hkweather＠YouTube）

盧覺強在影片中提到，打風期間玻璃爆裂有3大原因：

【1】風力過大導致雜物亂飛導致玻璃被擊碎

【2】風速過大，產生共鳴效應，導致頻率震盪而震裂玻璃

【3】受外來因素（如強風吹襲），令玻璃變形或扭曲導致玻璃破裂



盧覺強表示，如果想防止玻璃因彎曲而破裂，可以在玻璃中間添加一條橫條作為承托。但一般香港家庭未必有加插橫條的裝置。想簡單防風，盧覺強教授就建議可以貼上膠紙。貼上膠紙的玻璃想對不容易被破壞，即使玻璃被破壞，碎片也不會散得到處亂飛。

按圖即看實驗結果：

盧覺強亦提到，貼膠紙有助加固玻璃的結構，在玻璃窗上貼上膠紙可以改變干擾玻璃的自然頻率，減低當強風吹襲玻璃而引致玻璃震盪的機率。他又指，貼「X」字型太簡單，萬一玻璃碎裂，玻璃易四散；他續指貼膠紙最好用「米」字型的貼法．一來可以節省膠紙用量，其次是更透光，比較適合香港環境。

盧覺強教授建議用「米」字型的貼法

打風玻璃窗用咩膠紙貼先安全？膠漬如何清潔？

市面上常見的膠紙有皺紋膠紙、封箱膠紙及牛皮膠紙，主要分別在於黏著劑（膠）和底料（紙）。皺紋膠紙雖然柔軟度高、易貼易撕而且可以不留痕跡，但因為紙質薄弱，難以抵禦強風；封箱膠紙黏合快、紙質柔軟，但力度不夠、亦容易在玻璃面上留下膠漬。

至於牛皮膠紙底料韌力較高、黏力表現亦相對好，比較適合用於防風。雖然牛皮膠紙容易留下膠漬，但只要在打風後就要馬上撕走膠紙，並使用WD-40、松節水或白電油倒在布上拭抹窗戶，便可以輕易將膠紙漬清除。

打風窗台漏水2大急救方法

除了要貼膠紙防窗戶爆裂，風球期期間最常見的就是窗台漏水或滲水。但風球期間難以外出購買玻璃膠或暴風膠，這個時候就可以同上2大家居法寶防止滲水！

不少人在發現窗邊滲水時都會在窗邊攝毛巾吸水，試圖阻止水流，但事實上這樣只會令毛巾不斷吸水，令窗邊牆壁更易發霉！要防止窗邊滲水或漏水，可以用報紙或垃圾膠袋做防滲急救！

方法【1】報紙預防窗邊滲水

步驟一：關緊窗門

步驟二：將報紙摺成厚條狀

步驟三：封在窗邊縫隙並貼好



方法【2】垃圾膠袋預防窗邊滲水

步驟一：打開窗戶

步驟二：將一至兩個較厚、較防水的垃圾膠袋放在窗邊的入水縫隙

步驟三：關窗



