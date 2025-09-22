颱風樺加沙｜天文台料風王殺到！天氣急轉壞　專家教玻璃防爆貼法

颱風樺加沙｜天文台指，熱帶氣旋樺加沙的環流廣闊及移動速度較快，對廣東沿岸構成相當威脅。天文台預料它會在周二（23日）逐漸靠近廣東沿岸，並在明日稍後令本港天氣開始急速轉壞，風勢顯著增強，星期三（24日）有狂風大驟雨、雷暴及顯著風暴潮，海有非常巨浪及湧浪。天文台預料，星期三高力及離岸風力或達12級颶風。



風球來襲前，許多人例牌會在窗戶上貼上膠紙，以免玻璃窗被風吹至爆裂，但原來貼哪一種膠紙也大有學問！因為市面上有一款膠紙紙質較脆弱，難以抵禦強風！即看內文詳情，為打風做好準備！



天文台：熱帶氣旋顯著增強

被稱今年「風王」的樺加沙會料在今日（22日）橫過呂宋海峽並進入南海北部，在明日逐漸靠近廣東沿岸。天文台會在今日下午12時20分發出一號戒備信號。隨著樺加沙逐漸靠近，明日本港風勢將逐漸增強，稍後天氣開始急速轉壞。

天文台會考慮在今晚8時至10時之間改發三號強風信號。天文台預計，明日稍後天氣開始急速轉壞。星期三（24日）吹烈風至暴風，離岸可能達颶風，天氣惡劣，有狂風大驟雨及顯著風暴潮，離岸及高地可能達12級風力。

天文台料周二天氣急轉壞。（天文台網頁截圖）

3大原因導致玻璃爆裂 專家教玻璃窗防爆貼法

不少人例牌會在風球來襲前，在窗戶上貼上膠紙以免玻璃窗被風吹至爆裂。香港理工大學前機械工程學系工程師盧覺強曾在天文台的YouTube頻道「氣象冷知識」中提到打風期間玻璃爆裂的原因及建議。

香港理工大學前機械工程學系工程師盧覺強教授（圖片來源：hkweather＠YouTube）

盧覺強在影片中提到，打風期間玻璃爆裂有3大原因：

【1】風力過大導致雜物亂飛導致玻璃被擊碎

【2】風速過大，產生共鳴效應，導致頻率震盪而震裂玻璃

【3】受外來因素（如強風吹襲），令玻璃變形或扭曲導致玻璃破裂



盧覺強表示，如果想防止玻璃因彎曲而破裂，可以在玻璃中間添加一條橫條作為承托。但一般香港家庭未必有加插橫條的裝置。想簡單防風，盧覺強教授就建議可以貼上膠紙。貼上膠紙的玻璃想對不容易被破壞，即使玻璃被破壞，碎片也不會散得到處亂飛。

按圖即看實驗結果：

盧覺強亦提到，貼膠紙有助加固玻璃的結構，在玻璃窗上貼上膠紙可以改變干擾玻璃的自然頻率，減低當強風吹襲玻璃而引致玻璃震盪的機率。他又指，貼「X」字型太簡單，萬一玻璃碎裂，玻璃易四散；他續指貼膠紙最好用「米」字型的貼法．一來可以節省膠紙用量，其次是更透光，比較適合香港環境。

盧覺強教授建議用「米」字型的貼法

打風玻璃窗用咩膠紙貼先安全？膠漬如何清潔？

市面上常見的膠紙有皺紋膠紙、封箱膠紙及牛皮膠紙，主要分別在於黏著劑（膠）和底料（紙）。皺紋膠紙雖然柔軟度高、易貼易撕而且可以不留痕跡，但因為紙質薄弱，難以抵禦強風；封箱膠紙黏合快、紙質柔軟，但力度不夠、亦容易在玻璃面上留下膠漬。

至於牛皮膠紙底料韌力較高、黏力表現亦相對好，比較適合用於防風。雖然牛皮膠紙容易留下膠漬，但只要在打風後就要馬上撕走膠紙，並使用WD-40、松節水或白電油倒在布上拭抹窗戶，便可以輕易將膠紙漬清除。

打風窗台漏水2大急救方法

除了要貼膠紙防窗戶爆裂，風球期期間最常見的就是窗台漏水或滲水。但風球期間難以外出購買玻璃膠或暴風膠，這個時候就可以同上2大家居法寶防止滲水！

不少人在發現窗邊滲水時都會在窗邊攝毛巾吸水，試圖阻止水流，但事實上這樣只會令毛巾不斷吸水，令窗邊牆壁更易發霉！要防止窗邊滲水或漏水，可以用報紙或垃圾膠袋做防滲急救！

方法【1】報紙預防窗邊滲水

步驟一：關緊窗門

步驟二：將報紙摺成厚條狀

步驟三：封在窗邊縫隙並貼好



方法【2】垃圾膠袋預防窗邊滲水

步驟一：打開窗戶

步驟二：將一至兩個較厚、較防水的垃圾膠袋放在窗邊的入水縫隙

步驟三：關窗



