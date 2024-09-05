颱風摩羯｜8號風球餐廳營業安排　麥當勞/KFC/Pizza Hut/大快活

颱風摩羯｜超強颱風摩羯逼近香港，天文台今日（5日）表示，考慮下午4時至7時改發8號風球。打風撞上晚飯時段，有哪些餐廳會照常營業呢？記者整合13大連鎖餐廳於8號風球下的營業安排，包括麥當勞、KFC、譚仔三哥米線等。不過大家要切記，出發搵食時要注意安全。



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天文台料本港將迎狂風暴雨。（資料圖片）

熱帶氣旋摩羯已增強為超強颱風，天文台今早（5日）7時45公布，料與摩羯相關的烈風區會在今日稍後靠近珠江口，香港普遍地區的風力會進一步增強，天氣轉壞，天文台考慮在今日下午4時至7時之間改發8號風球。

8號風球餐廳【1】麥當勞營業安排

麥當勞於8號風球照常營業。（資料圖片）

麥當勞全線分店於8號風球下照常營業（九龍公園、山頂廣場、海洋公園及亞洲貨櫃物流中心分店除外），而麥麥送外賣送餐服務於8號風球下將會暫停服務。

打風照開餐廳【1】麥當勞

官方Facebook：https://www.facebook.com/mcdonaldshongkong



8號風球餐廳【2】KFC營業安排

KFC 8號風球照常營業。（資料圖片）

KFC全線分店於8號風球下將會維持堂食、外賣及外賣自取服務（海運大廈、有餘貿易中心、信德中心、EMax、富雅花園分店除外），而全線「快脆送」外賣送餐服務將暫停，並會於8號風球除下後盡快恢復服務。

打風照開餐廳【2】KFC

官方Facebook：https://www.facebook.com/kfchk



8號風球餐廳【3】譚仔三哥米線營業安排

譚仔三哥米線8號風球照常營業。（資料圖片）

譚仔三哥米線於8號風球下，大部份分店將維持營業，部份暫停營業分店將於改發3號風球後2小時內將恢復營業。

打風照開餐廳【3】譚仔三哥米線

*暫停營業分店可於譚仔三哥米線官方Facebook中查看。

https://www.facebook.com/tamsnoodle

https://www.tjsamgor.com/store-locator



8號風球餐廳【4】譚仔雲南米線營業安排

譚仔雲南米線8號風球照常營業（資料圖片）

譚仔雲南米線於8號風球下，大部份分店將會維持營業，惟營業時間或會受影響，大家於8號風球下，出發前往譚仔雲南米線分店購買食物前，可先致電各分店查詢。

另外，如8號風球信號持續，譚仔雲南米線早餐將改為早上8時起供應。

打風照開餐廳【4】譚仔雲南米線

*維持營業分店可於譚仔雲南米線官方Facebook中查看。

https://www.facebook.com/Jointedheart/



8號風球餐廳【5】Pizza Hut營業安排

Pizza Hut8號風球照常營業（資料圖片）

Pizza Hut於8號風球下，部份分店將維持正常服務，並根據個別情況而調整營業時間。另Pizza Hut將暫停外送速遞服務，期間可選擇到分店或網上訂購外賣自取美食。營業時間或詳情可致電Pizza Hut分店查詢。

打風照開餐廳【5】Pizza Hut

官方網站：http://www.pizzahut.com.hk/



8號風球餐廳【6】壽司郎營業安排

壽司郎8號風球照常營業（資料圖片）

壽司郎於8號風球下，全線分店將維持正常服務，並根據個別情況而調整營業時間。營業時間或詳情可致電壽司郎分店查詢。

打風照開餐廳【6】壽司郎

官方Facebook：https://bitly.ws/Tyxs



8號風球餐廳【7】大家樂營業安排

大家樂8號風球照常營業（資料圖片）

大家樂於8號風球下，大部份分店將會照常營業，各分店營業時間可於官網查詢。

打風照開餐廳【7】大家樂

官網：https://bit.ly/3TSrszF



8號風球餐廳【8】太興營業安排

太興8號風球照常營業（資料圖片）

太興8號及9號風球下，大部分分店都會照常營業，提供燒味飯、小炒及冰鎮奶茶等。

打風照開餐廳【8】太興

官網：https://bitly.ws/Tyxb



8號風球餐廳【9】茶木營業安排

茶木8號風球照常營業（資料圖片）

茶木在8號風球下全線分店照常營業，9號風球則視乎情況而定，10號風球則暫停營業。茶木提供台式料理包括牛肉麵、肉燥飯、鹽酥雞、奶酥吐司及台式風味甜品等。

打風照開餐廳【9】茶木

官網：https://bitly.ws/Tyx4



8號風球餐廳【10】吉野家營業安排

吉野家8號風球照常營業（資料圖片）

吉野家於8號風球下，將會維持網上下單外賣自取服務，外賣自取優惠套餐及各分店服務詳情可於官網查詢。

打風照開餐廳【10】吉野家

官網：https://bit.ly/3CqCPqZ



8號風球餐廳【11】美心MX營業安排

美心MX8號風球照常營業（資料圖片）

美心MX於8號風球下，大部份分店將維持營業。新文華、大會堂、香港站及旺角站分店暫停營業。

打風照開餐廳【11】美心MX

FACEBOOK：https://www.facebook.com/maximsmxhk



8號風球餐廳【12】大快活營業安排

大快活 8號風球照常營業（資料圖片）

大快活於8號風球下，大部分分店照常營業，但9號風球及10號風球，有個別分店將會暫停營業。

打風照開餐廳【12】大快活

官網：https://www.fairwood.com.hk/



8號風球餐廳【13】翠華營業安排

翠華8號風球照常營業（資料圖片）

翠華於8號風球下，大部份分店將維持營業。

打風照開餐廳【13】翠華

FACEBOOK：https://www.facebook.com/Tsuiwahrestaurant



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