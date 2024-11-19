打邊爐一人火鍋4推介｜臭臭鍋 ／牛肉壽喜燒／蒸氣海鮮鍋／$68起

打邊爐一人火鍋推介｜天氣漸涼，不如去打邊爐！相比起一班人吃火鍋放題，又要約friend、又要應酬，一人火鍋簡直是I型人的救星！本文精選4間一人火鍋打邊爐店，有日本過江龍人氣一人火鍋專門店、台式風味臭臭鍋、豪華蒸氣海鮮鍋、壽喜燒鍋、全素野菜鍋等，陪你過暖笠笠冬日！



天氣漸涼，不如去打邊爐！（IG@letasuhk）

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打邊爐一人火鍋推介【1】LE-TA-SU —— 日本人氣一人火鍋專門店$68起 素食人士可選全素野菜鍋

火鍋最重要的食材之一就是菜！「LE-TA-SU」（れたす）於日文亦解作「Lettuce」，堅持為顧客帶來新鮮時令農場蔬菜，加上每天精心熬製5款「可細意品嚐」的湯底，以及包羅來自日本、澳洲等地的頂級優質和牛、豚肉、海鮮等高質食材，配搭特色蘸醬，價錢都只是$68起。每份套餐都有前菜、野菜盛合和白飯，相當划算！

素食主義者和Keep fit人士亦可選擇全素野菜套餐，精選一共12種野菜，份量相當於成人兩日的蔬菜份量，當中包括心内美蘿蔔、綠毛菜、油麥菜苗、南瓜等。就連湯底都是全素，採用了充滿昆布鮮味和綠茶香氣的昆布湯底。

LE-TA-SU

地址：沙田新城市廣場一期一樓105號舖

營業時間：11:30 - 22:30（last oder 21:45）

電話：2676 3688



打邊爐一人火鍋推介【2】8鍋臭臭鍋 —— 台式風味鍋／台式小吃／珍珠奶茶

來自台灣的8鍋臭臭鍋，提供8種各有特色的台式鍋底，更會不定期推出限時口味！招牌臭臭鍋加入白豚肉、臭豆腐、米血糕、大腸、鴨血等，挑戰重口味人士！還有台式麻辣鍋、芝士牛奶鍋、香蒜牛肉鍋、藥膳羊肉鍋、酸辣羊肉鍋、蕃茄白豚鍋、三星蔥爆鍋可選。每鍋$72，免費跟白飯/粉絲，以及茶飲。大家還可另點各式台灣街頭小食和珍珠奶茶、冬瓜茶等手搖飲，盡嘆台式地道滋味！

8鍋臭臭鍋

地址：葵涌興芳路208號葵芳匯2樓201號舖

營業時間：12:00 - 22:00



一人火鍋打邊爐推介【3】船渦 —— 一鍋食齊龍蝦、鮑魚、白蟹、蟶子

一個人打邊爐都可以食得豪啲！位於銅鑼灣的船渦是以海鮮為主、全港首間一人一蒸氣鍋+粥底餐廳，有別於坊間以涮鍋灼熟食材，用蒸氣鍋烹調可以品嘗到海鮮的原汁原味，再加上吸收了海鮮精華的粥底，相當有滋味！而且座位之間設有拉簾，獨享私密空間。

「刑部尚書午市套餐」$128包鮑魚、白蜆、蝦、時令海鮮、風紋蜆、肉類（牛豬雞三選一）、炸物和蔬菜。而「九五至尊套餐」$698除了可嘆盡鮑魚﹑龍蝦﹑蟶子皇﹑元貝﹑大蜆﹑蟹﹑瀨尿蝦﹑海花螺﹑蝦及鮮魚片外，還有澳洲M5和牛以及西班牙黑毛豬二選一。

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船渦

地址：銅鑼灣謝斐道500號維安商業大廈3樓

營業時間：12:00 - 15:00；18:00 - 23:00



打邊爐一人火鍋推介【4】食其家 —— 牛肉壽喜燒鍋 有辣有唔辣

食其家冬日招牌商品「牛肉壽喜燒鍋」強勢回歸！將日本必食美食之一壽喜燒變成一人火鍋，最適合一個人獨食，亦適合親朋戚友歡聚時享用！惹味的牛肉、各種蔬菜及多款配料配搭濃郁湯底，加上吸滿壽喜燒汁的烏冬和白飯一碗，吃完全身暖笠笠。嗜辣的朋友還可以選擇香辣牛肉壽喜燒鍋！

食其家冬日招牌商品「牛肉壽喜燒鍋」強勢回歸！（FB@食其家）

食其家 牛肉壽喜燒鍋

供應分店：黃埔店、油麻地店、將軍澳TKO Spot店、尖沙咀 金馬倫道店、九龍灣 Amoy Plaza店、樂富 Lok Fu Place店、調景嶺 Choi Ming店、寶琳 Metro City店

供應時間：17:00 - 03:00



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