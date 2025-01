周杰倫演唱會1.24公開售票　Trip.com購票連結＋啟德體育園日程

啟德體育園|佔地約28公頃的啟德體育園已啟用,其中主場館可容納約5萬名觀眾及配備可伸縮天幕,適合舉辦各大型體育賽事和演唱會,各大演唱會及賽事亦已陸續公布登場時間,例如3月舉辦的國際七人欖球賽 、4月有Coldplay及謝霆鋒演唱會、6月更有周杰倫演唱會,今日(1月24日)便開始公開發售!《香港01》好食玩飛記者整理出體育賽事及演唱會時間表、2025年演唱會座位表、交通攻略等。



啟德體育園演唱會賽事|演唱會/賽事日程

【1】FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025

日期:2025年1月18日

地址:啟德主場館



【2】渣打香港馬拉松博覽會

日期:2025年2月5至8日

地址:啟德體藝館



【3】香港格蘭披治世界桌球大獎賽2025

日期:2025年3月4至9日

地址:啟德體藝館



【4】全港學界體育決賽周2025

日期:2025年3月4至16日

地址:青年運動場、啟德體藝館習藝坊和競技場



【5】香港國際七人欖球賽

日期:2025年3月28日至30日

地址:啟德主場館



【6】Coldplay《Music Of The Spheres World Tour 2025》

日期:2025年4月8至9、11至12日

地址:啟德主場館



【7】謝霆鋒《Evolution Nic Live 謝霆鋒進化演唱會》

日期:2025年4月25至26日

地址:啟德主場館



【8】周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會香港站

日期:2025年6月27日至29日

地址:啟德主場館



【9】第十五屆全運會(香港賽區)(手球、七人制橄欖球、擊劍、保齡球項目)

日期:2025年11月9日至11月21日

地址:啟德體育園、啟德體藝館、啟德主場館



【10】第十二屆殘運會暨第九屆特奧會(硬地滾球項目)

日期:2025年12月8日至12月15日

地址:啟德體育園



啟德體育園|謝霆鋒《Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會》

謝霆鋒相隔25年終於,在4月25至26日一連兩天,於啟德主場館開演唱會,成為首位香港歌手宣布於啟德開騷。票價分別為1380元、1180元、980元及680元。

《Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會》(資料圖片)

謝霆鋒演唱會2025

日期:2025年4月25至26日

時間:7:30PM

地點:啟德主場館

票價:HK$1,380(企位)/ HK$1,380 / HK$1,180 / HK$980 / HK$680



*可選* Trip.com 旅行套票:HK$400 加購3小時香港國際機場離境環亞貴賓廳

謝霆鋒演唱會2025|優先訂票資訊

Trip.com 優先發售

優先發售日期:24/1/2025 10AM – 26/1/2025 11:59PM

優先發售網址:Trip.com

啟德體育園|FOUR in LOVE 萬人CHARITY LIVE 2025

啟德體育園主場館將於2025年1月18日首次舉行慈善演唱會,容納18,000名觀眾,助力青年和文化創意產業發展。慈善演唱會名將由Jay馮允謙、Dear Jane、Cloud雲浩影及Jace陳凱詠演出。要留意,演唱會不設公開售票,只會透過贊助機構、受惠機構、合作單位及支持單位分發。

FOUR in LOVE 萬人CHARITY LIVE 2025

FOUR in LOVE 萬人CHARITY LIVE 2025

日期:2025年1月18日

時間:18:00 - 19:30

地點:啟德體育園主場館



啟德體育園|Coldplay演唱會—Marf擔當暖場嘉賓

英國超人氣搖滾樂團Coldplay早前宣布繼2009年演唱會後,相隔16年再度來港開騷!「Coldplay: Music Of The Spheres World Tour」香港站將會在2025年4月9日、11日及12日於啟德體育園舉行。Coldplay官方社交平台「突擊」公布嘉賓名單,當中包括YOASOBI、Twice、告五人等。官方更宣布,香港場的暖場嘉賓是女團COLLAR成員邱彥筒(Marf)!

Coldplay世界巡迴演唱會。(資料圖片)

Coldplay世界巡迴演唱會座位表。(資料圖片)

啟德體育園|周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會香港站

周杰倫香港站演唱會將於明年6月25日至29日,一連三日在啟德體育園主場館開演唱會,票價分別為1880元、1680元、1380元、980元及680元。主辦單位其後指,又指是次演唱會於啟德啟德體育園舉行,舞台規格上已經與之前中環海濱不同,目前團隊正緊密進行籌備工作中。

周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會香港站 (資料圖片)

周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會香港站座位表

周杰倫演唱會購票連結:Cityline.com

發售時間:2025年1月24日(下午5時)

周杰倫演唱會2025香港站

日期:2025年6月27日至29日

時間:7:00PM

地址:啟德主場館

票價:HK$1880/HK$1680/HK$1380/HK$980/HK$680



Trip旅遊套票(限App用戶)

開售時間:2025年1月24日(下午5時)

購票連結

啟德體育園|香港國際七人欖球賽

香港國際七人欖球賽2024 Rugby 7將於2025年3月28至30日,一連三日在啟德體育園主場館舉行!今屆賽事亦是首次在啟德體育園主場館內舉行的香港國際七人欖球賽,相信定會為各大球迷帶來全新的體驗!

香港國際七人欖球賽(資料圖片)

更多國際七人欖球賽資訊:

啟德體育園|交通——港鐵+巴士

啟德體育園鄰近港鐵啟德站及宋皇臺站 (步行約10分鐘),預計會接連毗鄰的車站廣場,並設有兩個公共交通交匯處,同時亦設行人通道接通土瓜灣、馬頭角、九龍城及啟德發展區。交通非常方便。

港鐵:港鐵啟德站及宋皇臺站 (步行約10分鐘)

巴士:體育園附近有啟德公共交通交匯處

巴士路線:

城巴78C線(粉嶺皇后山—啟德)

城巴78X線(粉嶺皇后山—啟德)

城巴A25線(啟德—機場)

渡輪:啟德體育園鄰近九龍城碼頭;專線小巴82線(彩興苑—啟德)

停車場:啟德體育園內設公眾停車場,供駕駛車輛的市民使用。



可從啟德站D出口,步行約10分鐘,至體育園。(資料圖片)

啟德體育園|設30個小食站 主場館禁攜外來食品

值得一提,體育園內是禁止攜帶外來食品和飲品,連可以盛水的空瓶都不可攜帶。因此場內設有飲水機及紙杯供應,入場觀眾可免費飲水。如果想吃小食,場館內有約30個小食站,以及約45米長的酒吧。不過最觸目應該就是勝利者熱狗($78),有12吋咁長!除了有酒水、熱食外,素食人士亦有選擇,如素咖哩角、炸素春卷等。

啟德體育園|12類物品禁自攜入主場館

想開開心心咁入場,大家就千萬不要攜帶以下7樣物品啦!不過若帶了違禁品亦不用太擔心!場外有兩張摺枱作為「自助物品儲存區」,供市民暫時存放該違禁品,完場離開時自行取回便可。

場內違禁品:

1. 任何類型的武器或懷疑改裝武器

2. 玻璃、金屬容器、罐裝和瓶子飲料或食品(嬰兒食品、藥物除外)

3. 酒精飲品

4. 激光筆或指示器

5. 充氣輕於空氣的物品(如氦氣球)

6. 任何球類

7. 尺寸超過35厘米×20厘米×30厘米的手提袋(無法放置於座位下)

8. 無人機、遙控飛行裝置或風箏

9. 長度超過35厘米的雨傘和自拍棒

10. 任何非法物品

11. 任何被認為有害、擾亂、冒犯或可能妨礙場地運作或其相關設施的物品

12. 根據中華人民共和國香港特別行政區法律禁止的物品



