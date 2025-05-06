Klook優惠碼2025｜PayMe最高減$85！5月Promo Code+信用卡優惠碼

撰文：程朗天 陳映蓉 古瓅果
出版：更新：

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《香港01》獨家優惠碼｜訂酒店慳6%

優惠：預訂指定酒店單一簽賬淨金額滿HK$600享額外94折優惠
優惠期：即日 至 2025年12月31日
優惠碼：HK01HOTEL6

（Klook網頁截圖）

《香港01》獨家限量優惠碼｜HK$1000即減HK$100

HK01 x Klook 專屬優惠碼：TBY100G7
於Klook平台消費滿HK$1000即可減HK$100
適用日期：5月1至31日
適用產品：全線Klook產品(不包括除外產品及Klook不定時公布的相關產品或活動)
名額：100個 (名額有限,先用先得)

4-5月優惠碼

於Klook消費滿指定金額，並於付款時輸入優惠碼，可享高達$100折扣！

單一簽帳淨金額滿港幣$2500或以上，即減$120
優惠期：即日起至2025年5月11日 23:59
優惠碼：EASTERJOY120

單一簽帳淨金額滿港幣$500或以上，即減$25
優惠期：即日起至2025年5月11日 23:59
優惠碼：EASTERJOY025

預訂指定酒店淨房單一簽賬淨金額滿港幣800元或以上，並以PayMe付款，即減$50
優惠期：即日起至2025年6月30日 23:59
優惠碼：PAYME2025HT50

預訂指定酒店淨房單一簽賬淨金額滿港幣1200元或以上，並以PayMe付款，即減$85
優惠期：即日起至2025年6月30日 23:59
優惠碼：PAYMEJOY85

預訂全球交通（機場接送、私人接送、指定JR Pass、高鐵、鐵路車票、租車）單一簽賬淨金額滿港幣200元或以上，並以PayMe付款，即減$15
優惠期：即日起至2025年6月30日 23:59
優惠碼：PAYME2025MB15

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Klook官方優惠碼

APP首次購物即享95折優惠

使用平台： 只適用於APP
優惠期：無限期
優惠碼：BetterOnApp

APP 首次下單酒店商品享95折優惠

使用平台：只適用於APP
優惠期：無限期
優惠碼：HotelOnApp

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Klook官方優惠碼 ｜日本

預訂日本機場私人接送服務可享15%折扣
僅適用於KIX（大阪關西機場）往／返接送，適用於經濟7/9人座車型
優惠期：即日 至 2026年6月30日
優惠碼：PT24HIGO

預訂日本機場私人接送服務可享15%折扣
僅適用於KIX往／返接送
優惠期：即日 至 2026年12月21日
優惠碼：PAT24NPJ

Klook官方優惠碼 ｜中國內地

高鐵來回減HK$50優惠
優惠期：即日 至 2025年6月30日
優惠碼：2025HSR1

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日本東京總是百去不厭。（lapule2022@ig）

Klook官方優惠碼 ｜新加坡

新加坡皮克林賓樂雅臻選酒店9折
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優惠期：即日 至 2025年6月30日
優惠碼：PICKERING10

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優惠期：即日 至 2025年7月31日
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Klook Stay+套票方案

Klook Stay+套票方案就是一個酒店+旅遊產品的優惠組合，推出較為實惠的價錢，讓大家為旅客可以用來配搭酒店及想前往活動門票、餐飲、交通及電話網路工具。

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