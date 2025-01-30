大埔林村許願樹2025｜交通/封路安排+花車展覽開放時間

「香港許願節」不僅僅是一個節慶，更是一份承載著美好願望的傳統。每年，無數人從各地來到新界大埔林村，在許願樹下拋擲寶牒，點亮蓮花燈，為家人和自己祈求平安。今年「國泰新春國際匯演之夜」的精美花車，將在在大埔林村許願廣場展出，更會有來自中國內地和國際的表演隊伍。

香港許願節2025｜開放時間

1月29日至2月4日上午8:30至晚上10:00；

2月5日至12日上午8:30至晚上7:00

地點:林村許願廣場發展有限公司

花車展覽時間

1月30日至2月4日上午8:30至晚上10:00；

2月5日至12日上午8:30至晚上7:00；

2月13日上午9:30至下午5:30

為了讓大家都能開心參與「香港許願節 2025」，運輸署將會實施一系列特別的交通和運輸安排。

1.特別交通安排

(A) 封路措施

林村鄉公所路（牌樓到林村鄉公所之間的路段）將在 2025年1月29日至2月12日 每天 早上7點到晚上7點 封閉，變成行人專用區。開車的朋友們請留意！

(B) 交通改道

2025年1月29日至2月9日，除了專營巴士、旅遊巴、小巴、的士和有許可的車輛外，其他車輛請沿馬窩外的吐露港公路（北行）左線邊行車線及林錦公路交匯處前往林錦公路（南行）。

2025年1月29日至2月9日，每天 早上10點到下午6點，如果交通比較擁擠，警方可能會臨時封閉大埔太和路通往吐露港公路（北行）的路段。屆時，要前往林錦公路（南行）的車輛，要經吐露港公路（南行）、支路、大埔公路–元州仔段（西行）、迴旋處、大埔公路–元州仔段（東行）、支路、吐露港公路（北行）的左邊行車線及林錦公路交匯處。

(C) 禁止車輛轉向

2025年1月29日至2月9日，每天 中午12點到下午6點，所有車輛都不能從林錦公路（南、北行）轉入社山路（南行）。請大家留意現場指示！

(D) 的士站搬遷

位於寶雅路（西行）的的士站，將在 2025年1月28日中午12點到2月2日下午10點 臨時搬到寶雅路（西行）的最左邊車道。

2.公共運輸服務安排

(A) 巴士服務

新加巴士服務：九巴63R（大埔墟站 – 林村許願樹）

巴士加強班次：九巴64K（大埔墟站 – 元朗（西））

(B) 小巴服務

新界小巴25K號線（大埔墟 – 林村（白牛石））將在 2025年1月29日至2月2日 和 2025年2月8日至2月9日 每天 早上10點到下午5點，提供太和站到林村許願樹的特別班次。