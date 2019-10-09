PizzaDay嚴選4間純素Pizza　必試無花果薄餅　松露菌薄餅

10月9日是國際啤酒和及薄餅日（Internetional Beer and Pizza Day），自2016年起紐約成年人都會於每年這天瘋狂吃薄餅和喝啤酒，去慶祝這種絕佳的美食配搭。 Pizza多是肉腸和芝士的款式，本港雖然有不少素食店供應西式薄餅，但是部分有奶製芝士或蛋類食物。本篇今次就搜羅了本地4間供應純素Pizza的餐廳，近20款選擇，每間都有至少3款選擇，而且最平$48就買到1人批，全素食人士想歎西餐就更容易了！（文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

【1】Pizza Express 特推純素松露菌薄餅

Pizza Express是連鎖西餐廳，主打正宗意大利薄餅，其北京烤鴨pizza亦廣受香港食客喜愛。除了肉類薄餅，其實也有供應素食口味，更有數款是無蛋無奶的薄餅款式，全以純素芝士製成，包括極香濃的松露pizza、新推的Mozzarella芝士薄餅等。不過只限5間指定分店供應純素薄餅，小心別要走錯店。

純素薄餅款式：純素瑪嘉麗塔皇后薄餅、純素松露菌薄餅、純素蔬菜芝士薄餅

Pizza Express 供應分店：灣仔利東街店、西營盤店、黃竹坑One Island South、尖沙咀美麗華廣場及元朗形點

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+ 5 + 4 + 3

【2】Green Common 高質創意無花果純素薄餅

著名本地素食連鎖店Green Common的素菜種類多，除了意粉、漢堡、西式焗飯之外，亦推多款純素pizza。全部pizza均使用加拿大品牌Daiya的純素車打芝士，而且大小分兩種，其中6吋細批適合一人食用。全線六間Green Common分店及旗下的Kind Kitchen餐廳都可以歎到純素Pizza，款式創新，如未來熱狗腸無花果餡、韓風新豬肉餡等等。

純素薄餅款式：黑松露白汁雜菌薄餅、未來熱狗腸無花果薄餅、韓風新豬肉薄餅、菠蘿香辣植物雞薄餅

Green Common 分店：灣仔QRE PLAZA店、上環南豐店、將軍澳中心、屯門天生樓地舖、Green Common Deli又一城店、金鐘太古廣場店 Kind Kitchen 地址：中環德輔道中173號Nan Fung Place 1樓1號舖

+ 4 + 3 + 2

【3】素印 自家製竹炭餅底pizza

這間素食餐廳的菜式十多元化，中、西、日、泰式菜都有，全是純素菜式。有多款抵食套餐，如一人份量的pizza餐，約6款口味，不時轉換。網評多推北京野菌素鴨薄餅，有時會供應加入竹炭製成的黑色批底，賣相特別，口感亦較軟熟；另推薦西西里辣煙肉薄餅，辣勁持久好吃。不過常幫襯的素食者就有微言，認為店面只得4至5枱，導致常要等位。

純素薄餅款式：黑松露醬野菌薄餅、咖喱菠蘿豆干薄餅、北京野菌素鴨薄餅、西西里辣煙肉薄餅、番茄黑醋珍珠薄餅、米蘭肉醬番茄薄餅（款式不定期轉換）

素印 地址：紅磡崇潔街11號地下22C號舖 營業時間：11:30am – 3:30pm；6:00am – 9:30pm

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【4】常嚐素 最抵食自選雙拼薄餅

這間素食小店在屯門區內頗為出名，主要售賣素食薄餅，選擇有15款之多，可以堂食亦可外賣。所有pizza口味均一價48元可買6吋迷你批，而9吋普通批則92元；12吋大批只需128元，價錢親民，加6至10元還可以任意雙併！不過要注意，部分款式有蛋有奶，如要純素可以認住3種醬汁底的薄餅：意式番茄醬、BBQ醬及照燒醬，再與店員要求轉「米芝士」便可。

純素薄餅款式：照燒素鰻魚、BBQ素丸子、香蔬比薩、素食墨西哥、意式蘑菇比薩、意式番茄比薩

常嚐素Pizza Veg 地址：屯門井財街青棉徑5號金寶大廈地下7D號舖 營業時間：11:00am – 10:30pm（逢星期二休息）