儲糧必備｜11月6款即食飯麵新品推介　薯仔鹽味拉麵含大大粒牛油

近日香港街頭事件越演越烈，留在家中始終比較安全！如果家中糧食短缺，難以到街市買菜煮飯，又或者是習慣外出用膳的「無飯」朋友，其實還可以選擇美食買回家慢慢歎。 如本篇介紹的速食飽肚飯麵，全部11月才在港新推出，部分更能在便利店買到，梗有一款在左近，快人一步試新食品兼醫肚。 （下列售價以發稿日為準）

【1】叮叮陳皮馬蹄牛肉蒸飯

7-11便利店的微波爐食品種類多，除了較有人氣的叮叮雞髀，還有原盅蒸飯。最近新推可以叮的蒸飯有陳皮馬蹄牛肉款式，比坊間的中式牛肉蒸飯多了陳皮香，頗有特色。21元就吃到熱鬧蒸飯，飽肚抵吃。

【2】Acecook麻婆杯麵

日本杯麵款式多，今個月OK便利店新引入了Acecook的2款杯麵：麻婆杯麵及薯仔鹽味牛油拉麵。小編認為麻婆杯麵吸引力較大，杯麵內含豆腐粒，配辣湯粉及辣油，幾惹味。

【3】Acecook薯仔鹽味牛油拉麵

另一款OK便利店引入的Acecook杯麵十分大杯，這款在日本初推出時已經廣受日本人喜愛，最大特色就是有一大粒牛油，當溶化時可以昇華湯底香味！今次新版薯仔鹽味牛油拉麵，湯更清，簡單的味道更突出牛油香。

【4】醬燒廣島蠔即食飯糰

7-11便利店的自家飯糰款式多，即撕即食十分方便。本月又研發多了這款新口味，是以鰹魚湯煲煮的飯，包著醬燒廣島蠔，日式醬油味濃郁！選擇其他口味，一次吃2個就夠飽肚了。

（慳錢小貼士，發稿日見加$10就有多1件，一次過買2件比較化算。）

【5】光味噌杯河粉系列：芫荽雞湯、喇沙、酸辣湯、冬蔭功、麻辣味

以杯麵來說，米粉或河粉口味選擇少，但是759阿信屋最近引入了日本食品品牌光味噌（Hikarimiso）新出的即食湯河，約有5款口味！款款味道都少見吸引，其中芫荽控必試芫荽雞湯味，雞湯是加入了八角煮成，味粉上還有大量芫荽碎，風味特別！

（慳錢小貼士，此款杯河定價較貴，如想試必帶會員咭，發稿當日見有77折，折實價$13.7）

+ 7 + 6 + 5

【6】Mama鹹蛋黃粥

去泰國必買手信之一的Mama公仔麵以冬蔭功味最出名，最近除了麵類，還推出了即食粥，這款香港剛引入的就是鹹蛋黃味。即沖即食，十分方便，不過略嫌份量較小，當宵夜就剛剛好，只需6元超級抵食。打開包裝，鹹蛋味香，粥很滑，但是需要花多少少時間拌勻。